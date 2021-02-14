Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями. Официальные представители пары заявили, что вскоре малыш Арчи станет старшим братиком.

Герцог и герцогиня Сассекские очень счастливы и с нетерпением ожидают пополнения в семье.

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Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок,

– говорится в сообщении.

Фотограф Мисан Гарриман поделился в своем аккаунте в инстаграме трогательным фото Меган и Гарри. На фотографии Меган уже не скрывает свою беременность.

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