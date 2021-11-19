Мишель Андраде наконец-то объяснила, почему не показывает своего парня
Источник:"Слава +"
25-летняя Мишель Андраде отказывается рассекречивать личную жизнь. В новом интервью певица поделилась, что давно встречается с любимым парнем, но все еще не готова представить его публике.
В этом году певица Мишель Андраде стала безумную популярной как ведущая тревел-шоу "Орел и решка". Поэтому к боливийке приковано особое внимание фанов, которых очень интересует, свободно ли ее сердце. Как выяснилось, подопечная Потапа давно не одинока.
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Звезда заявила: "У меня есть человек, который со мной, мы давно встречаемся". Она не стала рассекречивать ни имя любимого, ни то, связан ли он с шоу-бизнесом. Певица объяснила это тем, что не любит, когда обсуждают ее личную жизнь.
Я не блоггер. Есть люди, которые показывают свой дом, туалет, как они спят, с кем и в какой позе. Я за то, чтобы показывать, что меня вдохновляет. Мои личные отношения – для меня. Не люблю, когда это обсуждают,
– объяснила Мишель Андраде.
Вместе с тем, артистка пообещала показать парня и рассказать о нем миру, когда они оба будут к этому готовы. Добавим, что о чувствах Мишель Андраде говорит очень осторожно, но вдохновенно.
"Отношения очень вдохновляют. Ты понимаешь, что у тебя есть опора, есть поддержка от любимого человека, что ты не одна", – поделилась певица.
Интервью с Мишель Андраде: смотрите видео онлайнЗаметим, Мишель Андраде уже определилась, что хочет камерную свадьбу, без лишних глаз. Похоже, у пары уже был разговорна эту тему.
Интересно Потап признался, что депутаты и бизнесмены спрашивают у него про Мишель Андраде.
Что известно о личной жизни Мишель Андраде
- С 2013 года Мишель Андраде встречалась с Никитой Ломакиным, с которым познакомилась на вокальном шоу "Х-фактор". Их отношения продолжались долгих пять лет, а инициатором разрыва стал парень. Экс-влюбленным вроде бы удалось сохранить дружеские отношения.
- В январе этого года десять месяцев назад певица признавалась, что не одинока. Парня она называла не только любимым человеком, но и лучшим другом.
- В феврале появились слухи о романе Мишель Андраде с участником группы Mozgi Позитивом, который к тому времени уже был разведен с Анной Андрийчук. Этому поспособствовала их коллаборация – романтическая песня "100 тысяч минут".
- Несколько месяцев назад Позитив называл певицу "очень красивой и сексуальной женщиной". Более того, он не скрывал, что влюблен в нее, правда, только как в артистку.