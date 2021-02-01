Украинский певец, участник "Голоса страны-11" Никита Ломакин несколько лет назад имел романтические отношения с исполнительницей боливийского происхождения Мишель Андраде. Историю любви музыкантов – читайте в материале Showbiz 24.

Источник: 24 канал

На слепые прослушивания "Голоса страны-11" пришел украинский исполнитель Никита Ломакин. Оказалось, что он в течение 5-ти лет встречался с подопечной Потапа – Мишель Андраде. Что известно о звездном романе – читайте далее.

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История любви Ломакина и Андраде

Мишель и Никита познакомились еще в 2013 году. Тогда они оба принимали участие в вокальном проекте "Х-фактор". На то время Андраде было 17 лет, а Ломакину – 15. Они поддерживали друг друга, начали дружить. Позже общение переросло в романтические отношения.

Влюбленные встречались 5 лет. За это длительное время у них часто возникали ссоры из-за ревности. 3 года назад Никита принял непростое решение. Он разорвал отношения с любимой.

Вместе пара пережила много трудностей, расставание было очень болезненным для обоих. Несмотря на все невзгоды, обиды и боль, Никите и Мишель удалось сохранить дружеское общение.

Во время эфира "Голоса страны", где выступил певец, он вспомнил историю, которую переживал вместе с Мишель, и признался, что удалось отпустить все плохое, что было между ними.

Мы признали свои ошибки и продолжаем любить. Просто решили не присваивать себе жизнь друг друга. Радуюсь, что вместе мы нашли достаточно мудрости, чтобы забыть все плохое и понять, каково это – любить,

– поделился Ломакин в одной из инстаграм-публикаций.

Сейчас экс-влюбленные каждый живут своей жизнью. Недавно Мишель рассказала, что ее сердце занято, однако не рассекретила своего избранника.