В этом году певица Мишель Андраде стала безумную популярной как ведущая тревел-шоу "Орел и решка". Поэтому к боливийке приковано особое внимание фанов, которых очень интересует, свободно ли ее сердце. Как выяснилось, подопечная Потапа давно не одинока.

Интресно Мишель Андраде рассказала о своих гонорарах за роль ведущей в шоу "Орел и решка"

Звезда заявила: "У меня есть человек, который со мной, мы давно встречаемся". Она не стала рассекречивать ни имя любимого, ни то, связан ли он с шоу-бизнесом. Певица объяснила это тем, что не любит, когда обсуждают ее личную жизнь.

Я не блоггер. Есть люди, которые показывают свой дом, туалет, как они спят, с кем и в какой позе. Я за то, чтобы показывать, что меня вдохновляет. Мои личные отношения – для меня. Не люблю, когда это обсуждают,

– объяснила Мишель Андраде.

Вместе с тем, артистка пообещала показать парня и рассказать о нем миру, когда они оба будут к этому готовы. Добавим, что о чувствах Мишель Андраде говорит очень осторожно, но вдохновенно.

"Отношения очень вдохновляют. Ты понимаешь, что у тебя есть опора, есть поддержка от любимого человека, что ты не одна", – поделилась певица.

Интервью с Мишель Андраде: смотрите видео онлайн

Заметим, Мишель Андраде уже определилась, что хочет камерную свадьбу, без лишних глаз. Похоже, у пары уже был разговорна эту тему.

Интересно Потап признался, что депутаты и бизнесмены спрашивают у него про Мишель Андраде.

Что известно о личной жизни Мишель Андраде