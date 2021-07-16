Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не любит говорить о личной жизни и афишировать подробности своих отношений. Однако в новом интервью музыкант рассказал, состоит ли в какой-то связи с Мишель Андраде, с которой работает в одной компании.

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Позитив об отношениях с Мишель Андраде

Алексей поделился, что между ними очень легкие отношения: "Когда Mozgi записали с Мишель песню Amor, я подумал, что она – Джастин Бибер только в женском теле. Она очень талантливая и многогранная".

Позитив хорошо отзывается о коллеге, стремится помочь ей в карьере. Однако романтических отношений между музыкантами нет.

Она очень красивая и сексуальная женщина. Но я отношусь к ней как к сестре. Могу сказать, что влюблен в Мишель как в артиста и человека. Но вряд ли у нас что-то получится,

– заявил Завгородний.

Интервью Позитива: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее по сети ходили слухи о романе между Позитивом и Мишель. Артисты даже презентовали совместную песню, а также вместе были ведущими одного из выпусков нового сезона тревел-шоу "Орел и Решка".