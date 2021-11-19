Украинская певица и подопечная Потапа Мишель Андраде была ведущей дебютного выпуска юбилейного сезона "Орел и решка. 10 лет". Впоследствии она стала ведущей нового сезона "Орел и решка. Земляне".
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Мишель Андраде о своих гонорарах
На днях артистка дала новое интервью Славе Демину. Он поинтересовался, правда ли, что ведущие "Орла и решки" получают за один выпуск от 1 до 2 тысяч долларов (26 – 52 тысячи гривен).
Может, даже и больше. Все, что касается бюджета, я не люблю разглашать. Все-таки это ваши личные договоренности,
– призналась знаменитость.
Мишель Андраде в Словении / Фото из инстаграма Мишель Андраде
Мишель Андраде добавила, что сниматься в таком проекте – не так просто, как кажется. На самом деле это "адский труд".
Заработанные деньги певица откладывает на важную покупку. Так, звезда хочет приобрести себе автомобиль.
Интервью с Мишель Андраде: смотрите видео онлайн
Добавим, что гонорары от выступлений в Mozgi Entertainment бывают разными, поэтому Мишель Андраде не всегда зарабатывает одинаковую сумму. Также исполнительница признавалась, что за самый дорогой клип отдала 30 – 50 тысяч долларов – это было сотрудничество с Аланом Бадоевым.
Мишель Андраде в "Орле и решке"
- Соведущим Мишель был экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив. Звезды признавались, что даже в первом выпуске они попадали в курьезные ситуации. Например, Андраде сразу после приезда в Боливию стала в муравейник.
- Но на съемках не обошлось без положительных моментов. Певица встретилась с родными, которых не видела три года.
- Мишель Андраде признавалась, что ей было очень приятно снова ходить по улицам Боливии и вспоминать свое детство. Ведь в 13 лет ее семья приняла решение переехать в Украину, что ей очень не понравилось.