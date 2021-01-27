Популярная украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде дала откровенное интервью, в котором рассказала не только о творческой, но и о личной жизни. В частности, знаменитость впервые заговорила об отношениях с любимым и отметила, что он прежде всего для нее друг.

Источник: 2POPODCAST

Мишель Андраде стала гостьей студии 2POPODCAST. Она пообщалась с Потапом и Позитивом, рассказала о творчестве, планах на развитие карьеры, а также впервые о личной жизни.

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Мишель Андраде о любимом

Известно, что Мишель, Потап и Позитив являются друзьями, поэтому разговор происходил в теплой атмосфере. Девушка никогда не делилась подробностями личной жизни и только сейчас призналась, что влюблена. Андраде отметила, что ее парень в первую очередь это друг.

Мой парень знает больше, чем подруга или мама. Прежде всего он мой друг. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда творческий человек влюблен, потому что он больше создает, по-другому себя чувствует,

– рассказала певица.

Хотя Мишель и призналась, что ее сердце занято, однако не рассекретила своего бойфренда. Она решила оставить имя избранника в тайне.

Интервью Мишель Андраде: смотрите видео онлайн