24-летняя певица Мишель Андраде не говорит о любви и чувствах публично. Однако личная жизнь артистки интересует не только поклонников, но и депутатов и бизнесменов.

Источник: 2POPODCAST

Продюсер звезды Потап признался, что влиятельные и состоятельные друзья часто спрашивают его, как познакомиться с красавицей.

Важно Он мой друг: Мишель Андраде впервые рассказала о своем возлюбленном

После длительных отношений с певцом Никитой Ломакиным Мишель Андраде не афиширует личную жизнь и не обнародует романы. В новом интервью Потапу и Позитива боливийка впервые призналась, что влюблена и встречается с парнем.

Однако за сердце горячей звезды были готовы бороться не только поклонники, но и депутаты и состоятельные мужчины. Продюсер Мишель Андраде Потап признался, что его друзья часто интересуются, как познакомиться с певицей. В последний раз о подопечной рэпера спрашивал влиятельный товарищ. Разговор состоялся прямо накануне записи программы.

Он очень богатый человек. И у меня таких вопросов от депутатов очень много,

– подчеркнул Потап.

Певица объяснила, что увидеть ее можно разве что на концертах. В то же время она призналась, что с представителями немузыкальной профессии – депутатами и бизнесменами – отношения завязывать не планирует, ведь убеждена, что они безумно будут ревновать ее.

"Подарки приветствуются. Но я считаю, что человек, который не из этой сферы, будет ревнивым и не будет понимать, почему съемку задержали, почему клип так долго снимают, почему концерт так поздно начинается. И ты думаешь: "Мне приходится это объяснять и тратить на это кучу энергии. Для чего? Если меньше тратишь энергии с человеком, который тебя понимает", – поделилась Мишель Андраде.

Судя по убеждениям артистки, ее бойфренд связан с музыкой и шоу-бизнесом, однако его имя она рассекречивать не спешит.