Меган Маркл тайно звонила Кейт Миддлтон с надеждой наладить отношения

Как принц Гарри, так и Меган Маркл обеспокоены напряженными отношениями с монаршей семьей. Ситуацию пыталась исправить избранница королевского отпрыска, тайно позвонив Кейт Миддлтон. Как герцогиня Кембриджская отреагировала на звонок, узнавайте ниже.

После скандального интервью Опре Уинфри, которое вышло на экраны еще в начале марта, у пары напряженное общение почти со всеми членами королевской семьи. Меган Маркл попыталась наладить отношения с родственниками через Кейт Миддлтон, ведь она имеет огромное влияние на всю семью.

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Она тайно связалась с Кейт, поскольку знает, что единственная способ наладить отношения с семьей – получить благосклонность Кейт,

– уверяют инсайдеры.

Как говорится в источнике, герцогиня Кембриджская хочет примириться с Меган Маркл и принцем Гарри, однако предпочитает избегать любых "тайных переговоров". Она опасается, что подобные разговоры могут сыграть против нее. Единственный совет Кейт Миддлтон супругам – навсегда отказаться от эмоциональных публичных заявлений. Заметим, что на разговоре с Опрой Уинфри Гарри не остановился. В подкасте The Armchair Expert он признался, что хотел уйти из королевской семьи еще в 20-летнем возрасте.

"Она (Кейт Миддлтон – ред.) хочет мира и согласия, особенно учитывая то, сколько боли это нанесло Уильяму, Чарльзу и королеве Елизавете II", – сообщают инсайдеры.

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