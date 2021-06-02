Члены британской монаршей семьи, в частности принц Гарри и принц Уильям с отцом, так и не помирились. Дядя Кейт Миддлтон в новом интервью заявил, что его племянница делает все для того, чтобы конфликт прекратился.

Стоит знать Кейт Миддлтон вакцинировалась против коронавируса

Дядя Кейт Миддлтон о конфликте в семье

Гэри Голдсмит убежден, что Кейт Миддлтон – "замечательный медиатор и блестящий миротворец". А принцу Гарри он посоветовал "взять себя в руки" и "прекратить потакать своим прихотям", чтобы окончательно не разрушить отношения между ним и семьей.

Дядя герцогини Кембриджской подчеркнул, что вся семья была поражена заявлениями принца Гарри и Меган Маркл о расизме и плохом отношении.

Если кто и может принести мир королевскую семью, то это Кейт. Кейт – прекрасная судья и миротворец. Все в ней говорит о том, что она хочет дружбы и пытается сделать все, что в ее силах,

– подчеркнул Голдсмит.

Гэри добавил, что наблюдал за тем, как общались принцы Гарри, Уильям и Чарльз на похоронах герцога Эдинбургского и за их пределами. Он считает, что именно Кэтрин пыталась наладить их отношения. По мнению дяди Миддлтон, она пытается сделать все для того, чтобы отношения были такими, как раньше.

Конфликт между членами королевской семьи