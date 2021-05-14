Принц Гарри принял участие в подкасте The Armchair Expert, темой которого стал разговор о ментальном здоровье людей. Во время разговора он поделился своими воспоминаниями о том, как трудно ему было в юности из-за смерти матери и недоразумения с отцом.
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Он рассказал, что почувствовал, как ему передалась "генетическая боль и страдания" его отца, который тот в свою очередь унаследовал от мамы Елизаветы II и принца Филиппа.
Я не думаю, что мы должны показывать пальцем или обвинять кого-либо, но, конечно, когда дело доходит до воспитания детей, то я хочу разорвать этот круговорот, чтобы не передать его своим детям,
– объяснил свое решение уйти из семьи принц Гарри.
Еще в свои 20 лет принц Гарри просто невыносимо хотел разорвать "порочный круг" и отойти от дел семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images
"Мне было чуть больше двадцати, и я думал: "Мне не нужна эта работа, я не хочу быть здесь, я не хочу этим заниматься. Посмотрите, что это случилось с моей мамой. Как я вообще смогу остепениться, иметь жену и семью, если я знаю, что это случится снова?", – отметил принц Гарри.
Муж Меган Маркл также описал королевскую жизнь как "смесь "Шоу Трумэна" и пребывания в зоопарке".
Уход из королевской семьи Меган и Гарри: что следует знать
- Первое заявление о желании уйти от королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл обнародовали 8 января 2020 года. Об этом предварительно никто не знал, кроме супругов.
- На следующий день на заявление отреагировала Ее Величество. Она поняла позицию внука и впоследствии заявила, что даст паре год на размышления, чтобы они попытались жить самостоятельно в США.
- С началом пандемии Меган, Гарри и их сын Арчи переехали в Канаду, а затем в США, где сначала жили на съемных виллах. Затем они приобрели роскошный особняк в Лос-Анджелесе. В июле Меган пережила выкидыш, а недавно объявила, что беременна во второй раз.
- В феврале 2021 года пара официально заявила, что не собирается возвращаться к королевским обязанностям, поэтому их лишили всех патронажей, титулов и воинских званий.