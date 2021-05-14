Принц Гарри принял участие в подкасте The Armchair Expert, темой которого стал разговор о ментальном здоровье людей. Во время разговора он поделился своими воспоминаниями о том, как трудно ему было в юности из-за смерти матери и недоразумения с отцом.

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Он рассказал, что почувствовал, как ему передалась "генетическая боль и страдания" его отца, который тот в свою очередь унаследовал от мамы Елизаветы II и принца Филиппа.

Я не думаю, что мы должны показывать пальцем или обвинять кого-либо, но, конечно, когда дело доходит до воспитания детей, то я хочу разорвать этот круговорот, чтобы не передать его своим детям,

– объяснил свое решение уйти из семьи принц Гарри.

Еще в свои 20 лет принц Гарри просто невыносимо хотел разорвать "порочный круг" и отойти от дел семьи.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

"Мне было чуть больше двадцати, и я думал: "Мне не нужна эта работа, я не хочу быть здесь, я не хочу этим заниматься. Посмотрите, что это случилось с моей мамой. Как я вообще смогу остепениться, иметь жену и семью, если я знаю, что это случится снова?", – отметил принц Гарри.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе из-за преследования папарацци. Водитель автомобиля не справился с управлением и разбил вдребезги машину в туннеле в Париже.

Муж Меган Маркл также описал королевскую жизнь как "смесь "Шоу Трумэна" и пребывания в зоопарке".

Уход из королевской семьи Меган и Гарри: что следует знать