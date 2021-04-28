Принц Гарри и Меган Маркл в резонансном интервью Опре Уинфри не лучшим образом высказывались о королевской семье. Это привело к ухудшению отношений между парой и Герцогом Кембриджским. И если после смерти принца Филиппа братья начали общаться, то с Меган Маркл наладить отношения не удалось.
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Принц Уильям не может простить Меган Маркл
В интервью Меган Маркл подняла тему ссоры с Кейт Миддлтон. Она заявила, что именно Кэтрин обидела и довела до слез девушку, а не наоборот. Принцу Уильяму это не понравилось.
"Прежде всего, Уильям не может смириться с тем, как Меган вела себя с его женой. Кейт пыталась помочь Меган разобраться в королевских обязанностях, но ее усилия постоянно неправильно толковались. Но обвинить Кейт публично в том, что она заставила ее плакать, было "выше всяких похвал". Меган прекрасно понимала, что Кейт не смогла бы дать ей отпор", – пишет издание.
По словам инсайдеров, принц Уильям еще с начала отношений брата с Меган Маркл сомневался в актрисе. Поэтому он просил Гарри не торопить события и не принимать поспешных решений. Уильяма также беспокоило, что Меган больше беспокоится о личной жизни, чем об интересах монаршей семьи.
Отметим, что после похорон герцога Эдинбургского, когда принц Гарри находился в Великобритании, он встретился во Фрогмор-хаус с отцом и братом. Говорят, что их беседа длилась около двух часов. Беседа, скорее всего, не смогла исправить кризис, который наступил в отношениях между принцами. Однако это был первый шаг для их отладки.
Конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл
- В интервью Опре Уинфри жена принца Гарри рассказала, что это Кейт Миддлтон довела ее до слез и ранила чувства. Ранее же британские таблоиды писали обратное – что во всем виновата Меган.
- Маркл добавила, что герцогиня Кембриджская потом подарила открытку и извинилась за ссору. Поэтому актриса не испытывает к ней негатива.
- Впоследствии инсайдеры сообщили, что Меган Маркл просила королевский дворец вмешаться в этот конфликт, чтобы исправить слухи в прессе. Ей отказали из-за нежелания распространять неподтвержденные слова о Кейт Миддлтон.
- Королевский эксперт заявила, что для Кэтрин слова Меган об их конфликте были унизительными. Герцогиня не хотела, чтобы любая информация распространилась в СМИ, поэтому ей было больно.
- За Кейт Миддлтон вступился также ее дядя. Он отметил, что его племянница – добрейший человек, которого он знает.