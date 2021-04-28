Принц Гарри и Меган Маркл в резонансном интервью Опре Уинфри не лучшим образом высказывались о королевской семье. Это привело к ухудшению отношений между парой и Герцогом Кембриджским. И если после смерти принца Филиппа братья начали общаться, то с Меган Маркл наладить отношения не удалось.

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Принц Уильям не может простить Меган Маркл

В интервью Меган Маркл подняла тему ссоры с Кейт Миддлтон. Она заявила, что именно Кэтрин обидела и довела до слез девушку, а не наоборот. Принцу Уильяму это не понравилось.

"Прежде всего, Уильям не может смириться с тем, как Меган вела себя с его женой. Кейт пыталась помочь Меган разобраться в королевских обязанностях, но ее усилия постоянно неправильно толковались. Но обвинить Кейт публично в том, что она заставила ее плакать, было "выше всяких похвал". Меган прекрасно понимала, что Кейт не смогла бы дать ей отпор", – пишет издание.

По словам инсайдеров, принц Уильям еще с начала отношений брата с Меган Маркл сомневался в актрисе. Поэтому он просил Гарри не торопить события и не принимать поспешных решений. Уильяма также беспокоило, что Меган больше беспокоится о личной жизни, чем об интересах монаршей семьи.

Отметим, что после похорон герцога Эдинбургского, когда принц Гарри находился в Великобритании, он встретился во Фрогмор-хаус с отцом и братом. Говорят, что их беседа длилась около двух часов. Беседа, скорее всего, не смогла исправить кризис, который наступил в отношениях между принцами. Однако это был первый шаг для их отладки.

Конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл