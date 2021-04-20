Инсайдеры СМИ сообщили, что перед приездом в Великобританию принц Гарри написал письмо своему отцу, принцу Чарльзу. К слову, отец до сих пор был очень оскорблен из-за скандального интервью сына для Опры Уинфри, где он сказал много негатива о своей семье.

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Он написал очень личное письмо своему отцу, чтобы попытаться исправить ситуацию, но напряженность все еще высока, и далеко не все уладилось так, как он надеялся... Семья заключала своего рода негласное соглашение: оставить все как есть, и сосредоточиться исключительно на поддержке королевы перед похоронами принца Филиппа,

– рассказал источник о содержании письма принца Гарри Чарльзу.



Принц Гарри, принц Уильям и принц Чарльз на похоронах Филиппа / Скриншот из видео

"Первый шаг к налаживанию отношений"

В издании также добавили, что после похорон принца Филиппа 17 апреля принц Гарри пригласил в свой коттедж, Фрогмор-хауз, отца и брата принца Уильяма. К слову, пока Меган и Гарри живут в США, в их доме живет принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком и новорожденным сыном.

"Гарри очевидно чувствовал себя в меньшинстве, поэтому хотел разговаривать с семьей на своей территории. Их разговор не конец кризиса, но это хорошее начало, чтобы сделать первый шаг к налаживанию отношений", – добавил инсайдер.

Их разговор длился якобы 2 часа, а в доме также в это время находилась Кейт Миддлтон, которая, вероятно, не присутствовала вместе с мужчинами.