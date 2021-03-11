Близькі друзі Меган Маркл повідомили, що дружина принца Гаррі знає про реакцію королівської родини на її інтерв'ю Опрі Вінфрі. Меган абсолютно не шкодує про своє рішення, а навіть вважає його найкращим у житті.

Після виходу резонансного інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі королівська сім'я оприлюднила свою реакцію на розмову подружжя з Опрою Вінфрі. Меган прокоментувала офіційну заяву Букінгему.

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Реакція Меган Маркл

Сама дружина принца Гаррі не оприлюднювала заяв, однак повідомила свою думку близьким друзям. Відповідно товариші Меган Маркл від її імені розповіли, що вважає герцогиня щодо її інтерв'ю. Акторка не шкодує, що зважилась на розмову з Опрою Вінфрі.

Меган сказала, що абсолютно не жалкує про сказане в інтерв'ю і що розмова з Опрою, яка стала очищенням – найкраще рішення в її житті, крім весілля з Гаррі,

– пише видання.

Меган Маркл додала, що оточення королеви має відчувати полегшення через те, що вона відмовилась називати конкретні імена членів монаршої родини, та не вдавалась у подробиці всього, що відбувалось в палаці.

"Вона сказала, що відстоює свою правду і що в кінцевому підсумку всі залучені люди переможуть, бо тепер все відомо і можна покласти початок зцілення", – розповіли друзі пари.

Також акторка поділилась, що не стежить за новинами, які публікують в пресі, оскільки турбується про своє здоров'я та здоров'я малюка. Однак вона відкрита до спілкування з королівською сім'єю.

Меган Маркл подякувала своїй мамі та мамі принца Гаррі – принцесі Діані. Вона зазначила, що саме ці люди надихали її й надали рішучості розповісти всю правду. Також Меган наголосила, що пишається своїм чоловіком. "З титулом або без, Гаррі завжди буде її принцем", – поділились товариші подружжя.

Реакція Букінгему на інтерв'ю Меган і Гаррі

9 березня у королівському палаці оприлюднили офіційну заяву, де повідомили, що дуже "засмутились", дізнавшись, наскільки останні роки були важкими для Меган і Гаррі.

Проблеми, які порушили Меган та Гаррі, "викликали занепокоєння" в членів родини та будуть розглядатися у сім'ї окремо, особливо питання расизму.

Букінгемський палац зазначив, що "спогади можуть відрізнятися", але усе, що Гаррі та Меган обговорювали з Опрою Вінфрі, "сприймається дуже серйозно".

Вони додали, що "Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім'ї".

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