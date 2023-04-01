В течение марта журналисты 24 Канала провели несколько интересных интервью с художниками разных культурных сфер. С кем-то удалось встретиться вживую, а с кем-то пообщались в онлайн-формате.

Обращайте внимание Не ожидали повестки: известные мужчины, которые стали в защиту Украины

Далее читайте самые яркие цитаты из интервью, выходившие в этом месяце на Showbiz 24, Fashion 24, "Кино 24".

О фильме "Мирный-21", Паше Ли, годе войны и победе Украины: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым

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"Я видел оккупацию Крыма своими глазами. Тогда был в Симферополе – городе, который очень хорошо знаю. Видел, как все происходит. К сожалению, те, кто имел по своей службе и обязанностям принять присягу по защите страны, не делали этого. Они либо перешли на сторону врага, либо просто ушли. Россия не одно десятилетие устраивала "русский мир" в Крыму. И, к сожалению, в противодействие этому не сделали почти ничего. "Русский мир" во всей своей красоте, хотя еще не тот, который мы видим сейчас, но был в Крыму. Это тоже стало причиной оккупации", – Ахтем Сеитаблаев.



Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым / Коллаж 24 Канала

Во время выступления обстреляли "градами", – интервью с Колей Сергой о войне и концертах на фронте

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"Я не видел для себя другого выбора. Я стоял перед лицом тотальной несправедливости и не представлял, какой будет моя жизнь в будущем, если сейчас не пойду защищать свою страну. Я понимал, что сейчас важен вклад каждого гражданина и если есть шанс остановить врага, то я хочу быть причастным к этому. А если нет, то лучше умереть в бою, чем жить рабом", – Коля Серга.



Интервью с Колей Сергой / Коллаж 24 Канала

Всем сердцем ненавижу россиян, – интервью с Женей Галичем о службе в ВСУ, языке и друзьях-героях

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"Рано или поздно те ребята, которые стоят сейчас и защищают своей спиной, грудью нашу независимость, устанут, и нам нужна будет замена. Поэтому как бы вы ни поддерживали свою страну сейчас – заработком денег, волонтерством и всем прочим, вам нужно научиться, быть готов, если это будет долгосрочная война. Нам всем нужно быть к этому готовыми", – Женя Галич.

Интервью с Женей Галичем в видеоформате: смотрите онлайн

Как "Паровая машина" стала трендом: интервью с Яриной Квасний о песне, аутентике и тиктах

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"Маленькая победа будет, это когда все больше и больше людей поймут, что аутентика в чистом виде уже совершенна и гениальна, и что ей не нужны ни украшения, ни биты, ни еще какие-то ремиксы. Наше уважение, это когда мы будем выполнять ее в таком виде, в каком она уже есть. Это то, за что я болею", – Ярина Квасний.



Интервью с Яриной Квасний / Коллаж 24 Канала

Об Оскар-2023, украинском кино и "Похоронах Путина": интервью с Анной Мачух

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"Пока мы наблюдаем повышение спроса на украинское кино, что не удивительно. Украинцы активно заинтересовались своей культурой, начали глубже ее узнавать, изучать и интересоваться. Очень интересный пример промо видим в фильме "Памфир". Команда использовала заинтересованность украинцев своей историей и культурой и создала выставку костюмов из фильма, которая проходила в Украинском Доме. Таким образом, подогревая интерес и ожидание фильма в прокате. Это пример определенного ситуативного промо, который обязательно сработает и мы увидим полные залы на сеансах в кинотеатрах", – Анна Мачух.



Интервью с Анной Мачех / Коллаж 24 Канала

О "Мирном-21", Сеитаблаеве, службе и украинском кино: интервью с актером Алексеем Тритенко

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"Для меня, как и для любого профессионального актера, любая роль – это вызов. Это определенная борьба с персонажем. Я, наверное, охотно попробовал бы любую роль, давно, как говорится, не брал лопату в руки". Бывает, раз в месяц играю в спектаклях, а на съемочной площадке был еще до начала полномасштабной войны. Но это не значит, что что-то забыл. По крайней мере, надеюсь на это (смеется – 24 Канал)", – Алексей Тритенко.



Интервью с Алексеем Тритенко / Коллаж 24 Канала

Из-за нее пила валерьянку: интервью с Настей Пановой о россиянке на Miss Charm и бунте в Египте

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"Все две недели на Miss Eco International были ужасны. Я очень неконфликтный человек, очень спокойный, но меня бомбило внутри. Я кричала на пресс-конференции, потому что из 40 девушек подняли нас с "Мисс Россия" и задали один на двоих вопрос: "Как вы добрались до Египта? Был ли ваш путь тяжел?". Для чего? Сначала вы говорите, что против политики, а потом выдаете такое перед кучей журналистов. Был ли мой путь тяжел? Моя семья под алярмами каждый час, мой папа сидит в ванной, потому что думает, что наш дом рухнет, а вы спрашиваете меня, каким был мой путь в Египет? Ужасным был путь", – Анастасия Панова.



Интервью с Анастасией Пановой / Коллаж 24 Канала

О Массе Найема, Илье Самойленко и бренде Indposhiv: интервью с Екатериной Возиановой

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"Я люблю нашу страну. Я стала более приземленной, и очень благодарна себе, что смогла открыть какие-то звенья в своем сердце, благодаря которым глубина всего, что я чувствую, увеличилась вдвое. До войны на многое смотрела сквозь розовые очки, боялась их снять. "Война сняла и продолжает снимать их. Сейчас я максимально реалистично смотрю на вещи, по-другому их понимаю, переживаю по-другому. Это делает меня сильнее, чем я была до этого", – Екатерина Возианова.



Интервью с Екатериной Возиановой / Коллаж 24 Канала

Вы проявили много мужества, – Gustaph из Бельгии о Евровидении, TVORCHI, Киеве и войне

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"Хотелось бы финишировать как можно выше в финале. Однако это зависит от многих факторов. Для меня важнее донести смысл песни и хорошо провести время. Я считаю, что это и является ключевым для результата, потому что если я буду стоять как бы вкопан на сцене, это не поможет". Поэтому нужно сосредоточиться на содержании песни и, собственно, на исполнении и донесении содержания песни", – Gustaph.



Интервью с Gustaph / Коллаж 24 Канала

О службе в добровольцах, беременности на войне и хейте: интервью со снайпершей Евгенией Эмеральд

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"Мотивация – это моя ментальность, мое воспитание. Неважно, какой у тебя бизнес, кто ты по образованию, сколько у тебя денег в банке. Папа меня воспитывал бойцом и когда враг пришел, то я поняла, что лучшее, что могу сделать – это не поехать за границу или продолжить строить свой бизнес, а именно взять оружие и пойти в армию. Я для себя другого пути даже не видела. Я по жизни боец", – Евгения Эмеральд.



Интервью с Евгенией Эмеральд / Коллаж 24 Канала

Заработки, "Памфир", сериал от НПО и гуцульский диалект: интервью с Александром Яцентюком

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"Я очень хочу, чтобы это кино посмотрело как можно больше людей. Даже с точки зрения зрителя, впервые увидевшего это кино на премьере в Каннах, хочу сказать, что он меня поразил. И это не потому, что я принял в нем участие. Возможно, он бы по-другому звучал до войны, но этот фильм транслирует очень правильные вещи: эту вот несгибаемость, которая у нас генетически заложена – не подчиняться, а идти к своей цели до конца. Возможно, кто-то это почувствует. По-разному будет читать это кино: для кого-то, как и для меня, это будет история об отце и сыне, о несокрушимом духе украинского народа, а для кого-то – это будет совсем другая история", – Александр Яцентюк.



Интервью с Александром Яцентюком / Коллаж 24 Канала

Об усыновлении ребенка, Евровидении в Ливерпуле и повестке: интервью с Тимуром Мирошниченко

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"Выиграет ли Украина Евровидение? Все может быть. Возможно, это не очень корректно и уместно, но мы ведь не знаем, какие события будут разворачиваться в начале мая. Предположим, что наши силы обороны сделают что-то такое невероятное, что весь континент, весь мир будет в восторге, стоя аплодировать. Тогда можно даже мне с вами выйти на сцену и мы выигрываем Евровидение (смеется – 24 Канал)", – Тимур Мирошниченко.



Интервью с Тимуром Мирошниченко / Коллаж 24 Канала