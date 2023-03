14 января в финале национального отбора по итогам голосования жюри и зрителей Gustaph (настоящее имя Стеф Каэрс) одержал победу с отрывом в 1 балл. Для исполнителя это третья поездка на конкурс – он уже дважды ездил на конкурс как бэк-вокалист представителей Бельгии в 2018 и 2021 годах.

24 Канал продолжает спецпроект "На украинскую вечеринку в Британию", в его рамках мы общаемся с участниками Евровидения, которое вместо Украины принимает Соединенное Королевство. В эксклюзивном интервью Gustaph рассказал нам о подготовке к конкурсу, впечатлениях от Киева, своих фаворитах на нынешнем Евровидении и поделился мнением о песне Heart Of Steel, которая в этом году представит нашу страну. Обо всем этом читайте дальше.

Будем работать весь март – о подготовке к выступлению в Ливерпуле

В первую очередь хотел бы спросить: как идет подготовка к Евровидению?

Хорошо! Хотя работы немало – нужно позаботиться о многом, но все идет по плану. Вот мы выпустили клип на песню Because of you, который очень хорошо приняли, что очень радует.

Мы работаем над выступлением, работой камер, движениями. Я думаю, что подготовка всего необходимого для выступления будет продолжаться весь март, а работа над деталями не завершится до самой поездки в Ливерпуль.

В Ливерпуле выступление будет отличаться от того, какое было на национальном отборе?

Да. На национальном отборе мы не могли думать о слишком многом в финансовом плане, потому что было 7 кандидатов, которые соревновались за победу.

Когда мы увидели сцену Евровидения, поняли, что она невероятно большая и мы хотим использовать ее полностью. Поэтому номер будет более динамичным, будет гораздо больше движений. Однако идея выступления на отборе будет сохранена. Это означает, что будут визуальные эффекты, в частности, видео и взаимодействие с ним. Это будет стильно и будет не таким, как то, что я делал раньше.



Gustaph / Фото из инстаграма исполнителя

Как я знаю, ты уже был на Евровидении дважды: в 2018 и 2021 годах как бэк-вокалист. Что мотивировало тебя принять участие в отборе этого года, чтобы самому представить Бельгию на конкурсе?

Да, в 2018 я ездил вместе с Сеннек, а в 2021 с Hooverphonic. Оба эти раза я не был на сцене – был где-то или под ней, или возле нее. Выйти на сцену Евровидения в третий раз стало моей личной вендеттой, и мне это удалось. На самом деле я шучу, потому что я всегда знал, что это был договор для выступления и все, поэтому я не был разочарован или что-то в этом роде.

Истинная причина состоит в том, что это всегда было в моем списке мечтаний. Как исполнитель, я люблю Евровидение. Всегда слежу за конкурсом и, участвуя в нем косвенно, я влюбился в сообщество Евровидения.

Когда ты выступаешь на арене в полуфинале или в финале, толпа вместе с тобой подпевает, и это очень приятно. Я всегда считал, что это достаточно круто выступать и делать свое дело в мире Евровидения.

И я просто хотел это сделать для себя и хотел почувствовать, как это. Потому я в предвкушении.

Можешь ли ты рассказать больше о своей песне Because of you? Как она появилась и какой главный месседж ты хочешь донести со сцены в Ливерпуле?

Эта песня была написана вместе с Джауадом Алулом, который является одним из необычных артистов. Как и я. Я тоже странный артист. Мы хотели написать что-то вроде гимна. Что-то, что заставляло бы людей праздновать самих себя и танцевать.

Этой песней мы пытались показать, что каждый должен радоваться тому, где он есть и кем он есть. Люди должны принять себя, а их окружение – помочь им в этом.

Люди вокруг меня помогли мне стать тем, кем я являюсь сейчас, но я не ограничиваюсь этим.

Если говорить именно о музыке, то мы вдохновлялись хаус-записями 90-х, которые я часто играл, будучи диджеем. Мы очень хотели добавить ретро-элементы в песню и сделали это.

Букмекеры не верили – что помогло Gustaph победить на отборе и какие ожидания от Евровидения

Когда только был национальный отбор, букмекеры очень скромно оценивали твои шансы на победу и отдавали предпочтение другим участникам. Однако результат мы знаем. Как ты думаешь, что помогло тебе победить?

Затрудняюсь ответить, потому что на самом деле есть много моментов, которые играют свою роль в такого рода соревнованиях. Но ты прав, я не был фаворитом отбора.

Сначала я был поражен тем, что попал в список финалистов и мне позволили повеселиться на сцене.

Я выступал со своими бэк-вокалистками, моими подругами, с которыми я знаком уже много лет, поэтому на сцене мы были как семья. Я тогда чувствовал, что несмотря на то, выиграю ли я или нет, я должен выступить на сцене максимально хорошо, настолько это возможно.

Многие говорили мне, что заметили, что мы просто веселились на сцене. Мы действительно хорошо провели время, но, возможно, именно это помогло мне победить, потому что на сцене в Ливерпуле тоже всегда нужна активно привлеченная публика.

Когда мы вышли на сцену, с моих плеч как будто спал этот груз соревнования. Но я сам удивился, когда победил, потому что знал, что не являюсь фаворитом. Не то, что я неамбициозный, я больше реалист. Однако я очень рад, что результат именно такой.

Сперва я удивился высоким баллам от жюри. Тогда было интересно посмотреть на телеголосование. Я до последнего думал, что кто-нибудь получит достаточно баллов, чтобы обогнать меня. Однако этого не произошло.

Какие у тебя ожидания от Евровидения? На какой результат ты рассчитываешь?

Трудно сказать, но если бы у меня был магический шар, я бы сразу ответил. Конечно, я бы хотел пройти в финал. Когда я слушаю другие песни, я понимаю, что наша заявка отличается от других. Это совсем другой тип.

Хотелось бы финишировать как можно выше в финале. Однако это зависит от многих факторов. Для меня важнее донести смысл песни и хорошо провести время. Я считаю, что это и является ключевым для результата, потому что если я буду стоять как вкопанный на сцене, это не поможет никак. Поэтому нужно сосредоточиться на содержании песни и, собственно, на исполнении и донесении содержания песни.

Важно знать конкурентов – Gustaph о своих фаворитах и группе TVORCHI

Какие песни конкурентов ты слышал? Может быть, среди заявок других стран есть твои фавориты?

Конечно, я все слушал. Я слежу за всеми новостями конкурса и считаю, что важно знать своих конкурентов. Мне нравится Евровидение и за ним интересно наблюдать.

В этом году очень сильные заявки и сильные артисты. И сейчас мой личный лидер – La Zarra из Франции. Мне нравится атмосфера ее песни, она великолепна. И артистка тоже отличная. Я люблю ее стиль, который моден и одновременно минималистичен. В определенном смысле это идеально. Я не могу дождаться, когда услышу эту песню в ее исполнении вживую.

А мне еще нравится Австрия. Эта песня немного странная, но для меня это одна из тех композиций, которые буквально говорят, что она такая причудливая и веселая и как будто с непонятными словами, которые на самом деле легко запоминаются. И клип у них веселый. Мне очень интересно увидеть, что девушки будут делать на сцене.

Еще хорошая песня у Испании, сочетающая современный взгляд и традиционную испанскую культуру. Это отличное сочетание двух элементов и невероятная исполнительница. Вот это три песни, которые мне очень нравятся.

Несмотря на полномасштабную войну, Украина провела национальный отбор, правда, в подземелье. Я думаю, что ты слышал песню группы TVORCHI, с которой они будут представлять нашу страну. Что ты можешь о ней сказать?

Если я не ошибаюсь, это была первая песня Евровидения-2023. У них отличная песня, особенно потому, что это то, чего я точно не ожидал от Украины. У нее очень американское крутое звучание.

Это не похоже на то, что мы уже слышали, это нечто совсем другое и удивительное. Замечательные исполнители и, безусловно, отличная песня.

После того, как ты победил на нацотборе, тебя в комментариях поздравила Верка Сердючка. Ты знаком с ней лично?

Нет, мы не знакомы лично, но это было очень приятно, когда меня поздравила такая культовая личность. Она ведь легенда! Помню, как она появилась в фильме "Шпионка".



Верка Сердючка поздравила Gustaph с победой в отборе / Скриншот

Она до сих пор популярна в Украине? Дает концерты?

Да. С начала вторжения у нее было много концертов в метро.

То есть я правильно понимаю: во время войны она дает концерты в подземелье? Боже, это невероятно! Это удивительно!

Был в Киеве за 2 месяца до вторжения, – Gustaph о впечатлениях от украинской столицы

В день, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, ты в своем инстаграме опубликовал сообщение в поддержку нашей страны и рассказал, что был в Киеве. Когда это было и какое впечатление произвела на тебя наша столица?

Это было в декабре, за 2 месяца до вторжения. Благодаря работе с Hercules у меня было много гастролей. Так мы и попали в Киев. Здесь я познакомился со многими людьми, с которыми до сих пор время от времени общаюсь. Например, один из знакомых – Антон, организовывал вечеринку в Киеве. Он пригласил меня на эту вечеринку петь.

Меня до сих пор поражает произошедшее. Когда я был в Киеве, я видел, какой это красивый город. На той вечеринке все были очень модными, креативными, было много амбициозных людей.

После той вечеринки и сна в отеле я прогулялся по городу. Какой же он красивый! Я тогда посетил красивую церковь, одну из старейших – Софийский Собор. Киев – город, полный истории. А еще там просто отличная еда, отличные десерты в пекарнях.

Я тогда общался с разными людьми и тогда уже были разговоры об угрозе России. Но тогда мне говорили что-то вроде, что Россия как собака – лает, но не укусит, вторжения не будет. Это было за считанные месяцы до того, как все началось. Для меня это было безумием, когда я, открывая инстаграм, смотрел, как мои знакомые заклеивали окна, уезжали из Украины. К примеру, мои друзья сейчас живут в Берлине.

Я просто снимаю перед вами шляпу, потому что вы демонстрируете столько мужества в борьбе, в такой ситуации. Это очень благородно оставаться столь сильными. Я даже не представляю, как это сейчас жить в Украине.

Обращение Gustaph к украинцам

Что бы ты хотел сказать сейчас украинцам?

Вы проявили столько мужества перед опасностью. Я думаю, что вся Европа сочувствует тому, через что вы проходите сейчас. Я не могу понять, как это все переживать, ведь это действительно ужасно. Однако я благодарен вам за такую смелость, за юмор, за концерты в метро – это демонстрирует большое мужество. Эта смелость и сила вдохновляют.

Я верю, что все мы в Европе сможем продолжать помогать вам. И я надеюсь, что война как можно быстрее завершится, чтобы вы могли прожить свою жизнь так, как хотите. Я искренне желаю вам этого.

Gustaph выступит в первой половине второго полуфинала 11 мая. Тогда голосует и Украина.