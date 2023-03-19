Повесткой в военкомат уже не испугаешь тех, кто пришел на войну сам. Через несколько дней после того, как в Украине отметили День добровольца, 24 Канал упоминает об известных мужчинах, вставших на защиту страны по собственному желанию.

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Андрей Хливнюк

В первые дни полномасштабного вторжения звезда группы "Бумбокс" призвал вступать в территориальную оборону, а сам сообщил, что уже получил оружие. Впоследствии стало известно, что Андрей входит в подразделение патрульной полиции "София".

Музыкант не занимался стандартной работой полицейского. Он с подразделением эвакуировал людей из городов в зоне боевых действий. Впоследствии Хливнюк прошел обучение и стал оператором боевого дрона Punisher. Артист вместе с собратьями занимается аэроразведкой и ударными миссиями.



Звезды в ВСУ / Фото с инстаграма

Даниель Салем

Ресторатор присоединился к терробороне, чтобы защитить родной город – Одессу. За это время он подвергался обстрелам, лежал в окопе 27 часов и получил контузию.

Даниэль Салем не все время находится на передовой, но за время войны как минимум 19 раз имел боевые выходы. Во время контактного боя в Херсонской области его прикрыл собратьев и получил ранение – его ждет реабилитация.



Звезды в ВСУ / Фото с инстаграма

Тарас Тополя и "Антитела"

Музыканты из группы "Антитела" вступили в территориальную оборону еще накануне вторжения российских войск в 2022 году. Они в 130 бригаде защищали Киевщину от оккупантов, а затем защищали страну в Харьковской области. Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь были парамедиками-стрелками.

В конце августа музыканты получили приказ от Залужного об отзыве с фронта. Поэтому они борются в информационном и музыкальном пространствах. Одна из последних их песен – "Фортеця Бахмут".



Звезды в ВСУ / Фото с инстаграма

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald первые месяцы вторжения рвался на войну, однако четырежды слышал отказ в военкомате. Артист активно волонтерил, а примерно в апреле все-таки стал военнослужащим.

Женя Галич немного рассказывает о своих боевых распоряжениях и выполняемых приказах. Также он не хочет называть себя героем, хотя с уверенностью так отзывается о защитников-коллег.



Звезды в ВСУ / Фото с инстаграма

Саша Положинский

17 февраля Александр Положинский показал, что подписал контракт с ВСУ на прохождение военной службы в резерве. С первых дней вторжения он приступил к оружию и стал солдатом – стрелком 47-го отдельного батальона.

Саша Положинский проходил обучение и попадал под обстрелы. Но за 8 месяцев не смог стать офицером, потому что признался, что состояние его здоровья хуже.



Звезды в ВСУ / Фото с инстаграма

Саша Ермак

Рэпер Yarmak хотел присоединиться к рядам ТрО, но мест не было – артист пошел в Вооруженные Силы Украины.

Сейчас Александр Ярмак работает на трех направлениях и успешно справляется с каждым из них. Это участие в "Культурном десанте", написание песен и творчество, а также военная обучение – рэпер хочет стать аэроразведчиком.



Звезды в ВСУ / Фото с инстаграма

Коля Серга

Музыкант и поэт Коля Серга, ранее живший в Москве, в первые дни полномасштабного вторжения встал на защиту Одессы. Он рассказывал, что другой вариант для себя не видел.

Со временем Коля Серга начал учиться на снайпера, но вместе с тем нашел другой фронт – "Культурный десант". Артист часто бывает на передовой, где он поддерживает защитников.



Звезды в ВСУ / Фото с инстаграма

Подчеркнем, что известных мужчин в ВСУ гораздо больше. Некоторые звезды не так активно рассказывают о своей деятельности, потому что сосредоточены на военном деле и редко выходят на связь с фанами. Среди известных защитников – Андрей Фединчик, Назар Грабарь, Дмитрий Линартович, Ахтем Сеитаблаев, Фагот из ТНМК, Олег Сенцов, Дмитрий Дикусар и многие другие.