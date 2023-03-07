20-летняя певица и литературовед родом села Залуква в Ивано-Франковской области. В интервью для 24 Канала Ярина Квасний рассказала о вирусном видео в тиктоке, аутентике, украинской культуре и своей творческой карьере.

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Это было несколько недель назад, – как зародился тренд тиктока

В описании к видео Ярина написала, что вдохновилась Dakh Daughters – украинским женским коллективом, который и перепел украинскую народную песню "Паровая машина".

Ярина Квасний – "Паровая машина": видео

Как и при каких условиях записалось уже вирусное видео, где вы поете "Паровую машину"?

Это было несколько недель назад, мы делали "Лесю Квартиринку" – это такое однодневное музыкальное событие, которое происходит раз в сезон. Она проходит на киностудии Довженко в Киеве. После окончания этого мероприятия мы что-то себе напевали, потому что долго не отпускает от таких событий. И так получилось, что мой друг включил вспышку и началась "Паровая машина".

И я очень шокирована, что некоторые люди пишут, что это все запланировано, и что это какой-то сценарный ход. Мне недавно написали: "Я чувствую, что это не вы поете".

Какова была ваша реакция после того, как видео о "Паровой машине" стало вирусным?

Ну к примеру, я в инстаграмме больше разбираюсь, знаю, что там при чем. А что касается тиктока, то я недавно поняла, что это такое. У меня есть старший брат, он производит изделия из дерева. Он недавно снял видео, где что-то режет и оно набрало 1 миллион просмотров. Ну я и подумала, что это, пожалуй, норма таких цифр.

Но когда начали писать комментарии, знакомые начали сбрасывать разные реакции о "Паровой машине"... Это не было дело одной ночи. Люди пишут в комментариях "проснулась, а ты повсюду". Это было постепенно, сначала были видео, где было 100 – 400 тысяч. Потому и реакция не была таким взрывом. Все было по-обычному.

Это вопрос относительно алкоголя, – что пишут подписчики под видео

А что в основном пишут вам подписчики о "Паровой машине"?

Пишут очень много и всякого разного. Я уже даже перестала читать немного, особенно под видео о "Паровой машине". Там уже начало литься. Ну то как и с каждым трендом – он надоедает. Поэтому люди возвращаются туда, где все начиналось, то есть под мое видео. Они начинают писать, что все плохо, надоело уже. Можно разделить комментарии на три категории. Первая – это "вау", "круто", "что это за песня", вторая – начинают рассказывать, на что это им похоже, третья – это люди, которые пишут "о, это я после рюмочки, "напилась и стала известной".

На негатив нечего отвечать, если это неконструктивная критика. Но этот вопрос относительно алкоголя, мне важно это пресекать, потому что это очень давняя тема и поэтому люди меньше поют и стесняются. Это все из-за стереотипа о том, что петь можно только тогда, когда напьешься. Так не должно быть. И я буду об этом говорить сколько буду иметь сил.

Ярина Квасний / Фото – Матвей Квасний

Надеюсь, что таких комментариев меньшинство.

Ну не знаю… Я уже думала, что пора сделать хотя бы сторис, чтобы это мнение было освещено не только в комментариях. Это очень старая тема для меня, я об этом еще четыре года назад говорила.

Каков ваш любимый ролик со звуком "Паровой машины"?

Я видела такую политическую сатиру, где паровую машину сравнивали с ядерным оружием. Я до этого не додумалась, в этом сила коллективности. Я тогда подумала "Ого, насколько".

Еще я в восторге, когда деток снимают. Одна женщина написала, что у ее ребенка зубки режутся, и малыш под эту песню даже забыло об этом. И еще было такое видео, когда ребенок танцевал под эту "Паровую машину", она так хорошо чувствовала ритм.

Также недавно мне одна маленькая девочка направила голосовое сообщение в директ: "Привет. А это ты поешь "Паровую машину"?". И потом она начала ее напевать. Я ей ответила: "Да, но у тебя лучше выходит, ты молодец". Это было очень мило.

А что наоборот не нравится?

Что мне не нравится – это недобросовестные перепевы. Я знаю, что девушка одна записала песню с идентичной мелодией, текстом "Паровой машины". Она это залила на разные стриминги, начала снимать тиктоки.

Все вроде бы ничего, но опять эта пародийная деревенская тематика. Неужели нечего показать кроме этого? Я за то, чтобы все снимали и творили, это в помощь нашей культуре.

В договорах с диджеями, которые просили разрешение, прописано: первое – это сказать, что песня аутентична и второе, чтобы они упомянули о Dakh Daughters.

Эта девушка нигде этого не упоминает, она ничего не сказала о Dakh Daughters. Это просто академическая неблагочестие.

Не имело никакого смысла, – почему певица против записи "Паровой машины"

То есть вы заключали договор с разными битмейкерами, которые делали ремиксы о "Паровой машине"?

Я думаю, что это нормальная практика, когда берут звук из видео. Но когда ты загружаешь это на разные официальные платформы, ты должен спрашивать разрешение. Если люди хотят слушать это в машине или танцевать под это, то мне не жалко. Я просто против того, чтобы это записывать отдельно в студии и делать по этому мой трек. А дать разрешение на использование звука из видео, почему бы нет?

Предлагали ли вам сотрудничество другие артисты после видео с "Паровой машиной"?

Предлагали, да. Это было в стиле: "О, давай поможем тебе записать "Паровую машину". Это для меня не имело никакого смысла, потому что оно не авторское и уже существует в исполнении Dakh Daughters.

Мне написала одна девочка из Львова, мы с ней должны записать что-то для меня очень ценно, я рада, что такое произошло.



Ярина о "Паровой машине" / Фото – Володимир Чеппель

Человеку нравится что-то простое, – почему "Паровая машина" стала новым хитом

Информации о самой песне "Паровая машина" очень мало. Интересовались ли вы историей этой песни?

Особенность традиционной музыки состоит в том, что она многоверсионна. Есть песни, исполняемые от Запада к Востоку, но в зависимости от региона могла меняться мелодия, текст. И так же, пожалуй, с "Паровой машиной", это нужно исследовать.

Мне прислали статью Татьяны Шевчук, где она рассказывает о том, что услышала "Паровую машину" в Житомирской области от местных. Особенность заключалась в том, что припев выполнялся двумя версиями одновременно. Одна из них – цензурная, а другая – срамная. И оно так накладывалось, будто одна пряталась за другой. И она рассказывает в этой статье в чем смысл, в чем особенность, почему так вышло. Также она рассказывает о самой паровой машине, при чем здесь кузнец и что это вообще значит. И оно не так прямозначно, как может показаться.



Ярина о своем творчестве / Фото из инстаграмма певицы

Как думаете, почему эта после привлекла такое внимание и стала вирусной?

Видимо, потому, что сейчас повышенный интерес ко всему украинскому и аутентичному. Это, например, как песня "Ой, в лузи червона калина". Она тоже стала вирусной. И мне даже писали, что популярность "Паровой машины" напоминает им это.

А во-вторых, я вижу, что человеку нравится что-то простое, прозрачное, импровизационное. Оно ценится больше, чем запланированное заранее. Это также и об искренности, людям это больше по душе.

Как изменилось количество подписчиков?

В инстаграмме до этого видео было где-то 900, а сейчас более 5 тысяч, а в токтоке более 116 тысяч.

Аутентика в чистом виде уже совершенна, – о ремиксе и украинской музыке

Нравятся ли вам ремиксы, которых уже достаточно много сделали со звуком из твоего видео?

Я мало слушаю именно такой жанр и совсем в нем не разбираюсь. Просто не фанатка.

Те же, кто сделал ремикс "Паровой машины" и спрашивал разрешения на публикацию, – преимущественно грамотные люди, идейно смотрящие в то же направление, что и я: чтобы украинская культура заняла все ниши.

Радует то, что сейчас в рекомендациях все больше качественной украинской музыки.

Да, маленькая победа будет, это когда все больше и больше людей поймут, что аутентика в чистом виде уже совершенна и гениальна, и что ей не нужны ни украшения, ни биты, ни еще какие-то ремиксы. наше уважение и уважение, это когда мы будем выполнять ее в таком виде, в каком она уже есть. Это то, за что я болею.

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Я росла в этой эстетике, – о любви к аутентике

Откуда у вас такая любовь к аутентике?

Я росла на Галичине , где это тебе естественно передается: коляда, рощицы, церковное пение…

После переезда в столицу я узнала это течение традиционных киевских. Они воспроизводят традицию, исследуют ее, организуют курсы, лекции. Это насколько интересно, это не вызывает многих экзистенциальных вопросов, как многие другие вещи. Ты просто приходишь, учишься, слушаешь, поешь. Потому что это просто о нас, об украинцах.

Я из села Залуква Ивано-Франковской области. У нас здесь Святые ужины, дом маят на Зеленые праздники, на Ивана, на Рождество три дня праздника, все знают, что делать и прочее. Это все по возможности – канонически, оно остается и передается. Это все часть меня, оно было со мной еще до того, когда я поняла, что это. Моя мама много вышивает, она всегда одевала меня в эти вышитые рубашки. Я росла в этой эстетике, поэтому она мне такая родная и красивая.

Расскажите о своей творческой карьере, когда вы начали петь и выступать на сцене?

Я буду продолжать то, что и до этого делала. Но то, что нужен ментор – это факт. Я хочу петь. Считаю, что у меня еще недостаточно инструментов, знаний и навыков. Надо учиться.

Я окончила Галицкую детскую музыкальную школу с отличием (классы фортепиано и свирели). Хотела даже еще раз поступать, потому что не хватало музыки, но сказали, что уже немного заросла. Позже самостоятельно подыскивались курсы и преподаватели. Хочется только, чтобы занятия были постоянными и продолжительными.



Выступление Ярины на "Лесе Квартиринцы" / Фото с инстаграмма девушки

Расскажите подробнее о проекте "Леся Квартиринка", который вы упоминали в начале разговора?

Это начиналось как обычный квартирник. Я уже позже присоединилась к команде, которая все это организует. Знаю, что сначала хотели сделать квартирник, где будут выступать на сцене только девушки, поэтому такое и название "Леся Квартиринка". Потом это разрослось. Мы начали брать большие помещения и сейчас мы уже оказались на киностудии Довженко, где вмещается 800 и более человек.

Есть главы "Леси Квартиринки", каждая голова отвечает за свой департамент. Ищем молодые украинские группы, желательно перформативные, гениальные, но малоизвестные. Есть вербальный департамент, куда вхожу я. Мы пишем тексты.

Когда происходит событие, мы выбираем тему, тематику, делаем афиши. Люди приезжают из разных уголков Украины. Там уже создалась такая атмосфера, очень свободно и легко подружиться. Ты не чувствуешь себя там лишней или чужой.