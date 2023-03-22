Евгения рассказала, что с детства ее воспитывали бойцом, поэтому когда враг пришел на родную землю, она сразу решила брать оружие в руки и идти на фронт, поскольку считала, что там будет полезной и эффективной.

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Как Эмеральд стала снайпером? Чем покорил муж и почему скрывала от него беременность? Какие отношения у Евгения и дочери Эмеральд от первого брака? Почему сейчас хейтеры вдохновляют снайпера и как ее изменил год полномасштабной войны – узнайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

Не видела другого пути, – о решении пойти в добровольцы

Для начала, расскажите, пожалуйста, где вы находитесь сейчас, как себя чувствуете?

Сейчас я нахожусь в Киеве. Несколько недель назад официально ушла в декретный отпуск, что меня очень радует. Чувствую себя очень хорошо. Действительно, первые два триместра были очень тяжелыми. С чем это связано я не знаю – это просто физиология, или это последствия пребывания в течение семи месяцев на фронте. Но в третьем триместре чувствую себя очень хорошо, активна, вообще не отдыхаю, даю интервью, занимаюсь развитием.

До 24 февраля вы были владелицей успешного бизнеса. Как решились бросить все и пойти на войну? Что явилось главной мотивацией такого решения?

Что тут думать? Мотивация – это моя ментальность, мое воспитание. Неважно, какой у тебя бизнес, кто ты по образованию, сколько у тебя денег в банке. Папа меня воспитывал бойцом и, когда враг пришел, я поняла, что лучшее, что могу сделать – это не поехать за границу или продолжить строить свой бизнес, а именно взять оружие и пойти в армию. Я себе другого пути даже не представляла. Я по жизни боец.



Евгения Эмеральд на службе / Фото из инстаграма защитницы

Я в этом росла, – почему хотела быть именно снайпером

Почему именно снайпер?

До полномасштабного вторжения я уже была знакома с оружием, еще с детства. В 9 лет папа впервые дал мне винтовку, и я стреляла. Я в этом росла. Папа был охотником, он очень любил оружие и я постоянно наблюдала, как он его перебирал, собирал, чистил, считал патроны. Для меня это была норма. Именно поэтому с детства мечтала быть военной, снайпером.

На фронт ушла добровольцем. Конечно, снайпером сразу не стала. Я шла защищать, и мне было все равно, что делать. Мне было очень важно быть эффективной и полезной.

Сначала мы все были стрелками, все имели одинаковое оружие – автомат Калашникова. Но уже потом, где-то через месяц, произошло разделение. Нас поделили, как это должно быть в армии: по ротам, по взводам, в каждом взводе должен быть пулеметчик, командир, парамедик, снайперская пара. Так получилось, что мне выпала честь быть именно снайпером. Просто команда снайперов, сражавшихся уже с 2014 года, меня заметили и взяли на поруки, говорили командиру полка: "Эта девушка будет снайпером". И все. В начале войны все было очень просто.



Евгения Эмеральд на службе / Фото из инстаграма защитницы

Судьба нас свела, – о знакомстве с мужем и свадьбе на передовой

Именно на войне вы познакомились с мужем, сыграли свадьбу на передовой. Почему решили жениться именно так, недалеко от линии фронта?

Да, мне повезло, я встретила свою любовь во время войны. Война – это не только о смерти, но и о жизни. Несмотря на то, что в нашей стране идет война, мы должны продолжать жить жизнь, не бояться беременеть, рожать, мечтать, строить планы на будущее.

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Мы с Евгением познакомились дистанционно, служили в разных подразделениях, в разных городах, но судьба нас свела. Поженились в прифронтовой зоне. Страшно ли было? Ну как вы думаете? Двое военных. Страшно ли нам было? Это для нас обычная история. Для меня было важно, чтобы моя свадьба была какой-то необычной, чтобы запомнилась на всю жизнь. Скажу, что у меня была максимально необычная свадьба (смеется – 24 Канал). Такая запомнится не только мне, но и многим поколениям.



Евгения Эмеральд с мужем / Фото из инстаграма защитницы

Чем Евгений покорил вас?

Где-то в мае я на 2 дня поехала в Ивано-Франковск, потому что там были похороны побратима. После похорон у нас был выходной, один из немногих за всю службу. Я решила немного привести себя в порядок, нашла там салон красоты. Недалеко встретила знакомую из Киева. Она ко мне подошла, говорит: "Женечка, что ты теперь будешь делать? Тебе до войны было трудно выйти замуж, потому что ты такая бизнес-леди, а теперь ты вообще не выйдешь замуж, одинокой до конца жизни останешься". И реально плакала. А мне стало так смешно. Она это сказала к тому, что я очень сильная, еще и снайпер, военная. Действительно, многие мужчины этого боялись.

Обычно мужчины боятся сильных женщин. Я знала, что мой мужчина увидит, поймет, что нужно брать, и ничего не побоится. Вот этим-то покорил меня мой будущий муж. Он был очень уверен, сразу понял: "Все, надо забирать" (смеется – 24 Канал).

Ваш супруг продолжает службу. На каком направлении он сейчас и какие его основные обязанности? Если, конечно, можете об этом рассказать.

Я сама немного об этом знаю. Знаю, что он либо в Бахмуте, либо в Харьковской области. Так ездит туда-сюда. Он стрелок-пулеметчик, насколько я знаю, так они и разведкой занимаются. Так, как было у нас в подразделении. Я была снайпером, но были выезды с автоматом, в разведку и на охрану каких-то объектов. У нас универсальные солдаты.

Очень сильно испугалась, – почему скрывала беременность от мужа

Как о беременности сообщили мужу?

Я только вернулась из боевых, находилась там 5 дней. Тогда я с ребятами чуть не погибли. В последний пятый день мы не понимали, выживем ли до утра. Когда вернулись, я почувствовала что-то странное. Перед тем как ехать на базу, купила тест на беременность. Сделав его, поняла, что беременна. Я была в шоке, потому что в тот момент понимала, что рано или поздно мне придется покинуть фронт. Очень сильно испугалась этого. Объясню, чего именно.

Я уже не видела себя в гражданской жизни. Я закрыла свое предприятие, закрыла всю деятельность. Боялась, что мне нечем будет заниматься и буду не полезной. Ну и здоровье. Последние три месяца я жила в подвале, с грибком, неизвестно чем надышалась, за полгода войны здоровье немного пошатнулось.

Но меня утешил мой врач. Я сразу ему позвонила по телефону, он сказал, что все хорошо, успокоил. Позволил еще месяц одевать бронежилет, поднимать оружие, говорил, что это никак не навредит моему ребенку. Тогда я решила, что до середины сентября останусь на фронте. Когда подошел этот срок, только тогда сказала мужу и в тот же день сказала командиру. Раньше от всех скрывала, потому что знала – как только скажу, что беременная, меня сразу откомандируют в Киев, а я еще хотела завершить свои дела на фронте (смеется – 24 Канал).

Как отреагировали побратимы, когда узнали о вашем особом состоянии?

Я им не сказала, только командир знал. Еще был такой срок маленький. Мои побратимы узнали о беременности, когда я сообщила об этом в соцсетях.

Не знала, что я на фронте, – о 10-летней дочери Жасмин

У вас есть 10-летняя дочь. Когда приняли решение пойти на войну, с кем осталась Жасмин? Как часто общались с ней?

Когда началось полномасштабное вторжение, я сразу отправила ее на запад страны, а потом она уехала в Польшу. Она была в безопасном месте – это для меня было самое главное. И когда ушла на фронт, мой ребенок этого не знал. Она не знала этого слишком долго, пока не вернулась летом в Киев. Тогда узнала, но у нее не было прямого понимания, что такое война, поскольку она не застала ее, не слышала всех взрывов. Поэтому она просто считала, что мама – герой, делает что-то хорошее, но не было понимания, что мама может в любой момент умереть.

А как отреагировала на новость о том, что у нее скоро будет сестренка?

Очень обрадовалась. Год назад на свой день рождения она загадала желание, чтобы ее мама вышла замуж и забеременела, представляете? Она этого хотела больше, чем я (смеется – 24 Канал). Она ждала этого. Говорит, что будет помогать.

У Евгения и Жасмин хорошие отношения?

Они очень ладят. Мне кажется, что Жасмин его любит больше меня (смеется – 24 Канал). И она с ним общается больше, чем со мной. У них там какие-то свои дела, переписки. Если ей что-то нужно, то сразу к Жене обращается, потому что знает, что мама может сказать "нет", а Женя всегда скажет "да". Женщины, они все с детства чувствуют (смеется – 24 Канал).

Будет работать команда профессионалов, – о родах в соцсетях и декрете

Недавно вы заявили, что покажете свои роды в соцсетях. Как муж отнесся к такому решению?

Да, будет работать команда профессионалов, операторов. Конечно, полностью все я не буду показывать. Очень хотела бы, чтобы Женя присутствовал, но он находится на фронте, неизвестно, будет ли у него возможность приехать, успеет ли. Конечно, мне будет легче, если он будет рядом.



Евгения Эмеральд с мужем / Фото из инстаграма защитницы

Как долго планируете быть в декрете?

Будущее туманно, не знаю. Посмотрим. Я активная женщина, 3 года дома точно сидеть не буду. Но считаю, что полгода каждая женщина должна уделить ребенку.

Писали, чтобы я умерла, – о хейте в соцсетях

Вы являетесь одной из самых медийных военных, часто страдаете от хейта. Не хотелось ли исчезнуть из соцсетей и вернуться к привычной довоенной жизни?

Когда это все начало происходить, у меня был шок. Я не была готова, что столько грязи выльется. И писали украинцы, на украинском языке. Россияне меня ненавидят, пишут каждый день, а тут еще и украинцы. Был момент, когда я думала: "Зачем мне это все нужно? Я 4 раза чуть не потеряла жизнь ради этих людей, этой страны. Чтобы меня потом хейтили и разную гадость писали?". Писали, чтобы я умерла, чтобы мой ребенок не родился. И это писали украинцы. Было желание бросить все, перестать помогать людям, уехать куда-нибудь в США или Испанию, сидеть у моря и забыть обо всем. Но это была мимолетная слабость. Потом я собралась.

Когда в жизни происходит такое, я стараюсь думать не "За что это мне?", а "Для чего это мне?". И потом поняла, для чего. Эти хейтеры начали меня вдохновлять, я полюбила их.



Евгения Эмеральд / Фото из инстаграма защитницы

Когда мне нужна дополнительная мотивация, я захожу, читаю комментарии, они меня вдохновляют (смеется – 24 Канал). Если раньше мне не хотелось давать интервью, было лень, думала: "Лучше полежу", то теперь думаю: "Нет, надо же народу новой информации, как же они без меня будут, им же надо что-то обсуждать" (смеется – 24 Канал). Поэтому все хорошо. Теперь наоборот люблю подливать какую-нибудь информацию. Я уже начала получать удовольствие. Такой садомазохизм хейтерский (смеется – 24 Канал).

Недавно вы снялись в фотосессии в одежде бренда ONEBYONE. Это коллекция, которую бренд выпустил в коллаборации с Тиной Кароль. За эту одежду артистку критиковали, особенно за колготки с надписью ВСУ. Как вы отнеслись к такому сотрудничеству и не полилась ли волна хейта и на вас?

Хейтеры пишут абсолютно обо всем. Помощь не такая, не туда, вообще я плохая. А коллекция ONEBYONE и Тины Кароль – это крутой проект, это инициатива, которая помогает. Ибо благодаря этой коллекции средства направляют на помощь военным, находящимся на передовой женщинам. И мне иногда кажется, что люди, которые хейтят такие инициативы, сами ничего не сделали, но им надо на кого-то злиться за то, что они так непригодны в этой жизни.

ВСУ – это уже бренд на весь мир. Это престижно, круто, модно. Я не имею ничего против того, что эту символику используют на одежде.



Евгения Эмеральд в одежде бренда ONEBYONE / Фото из инстаграма защитницы

Добавил мне 10 килограммов, – как год великой войны изменил Евгению Эмеральд

Как год полномасштабной войны изменил вас?

Как минимум, добавил мне 10 килограммов и завербовал (смеется – 24 Канал). Я поняла, что человек может менять свою жизнь каждый день и возможно абсолютно все. Даже, находясь где-то в подвалах, без каких-либо условий для жизни, под постоянным стрессом и возможностью потерять жизнь, можно и любовь встретить, и забеременеть, и стать счастливой и известной на весь мир.

Жизнь – уникальная вещь. Надо жить в моменте, сегодняшнем днем, надо говорить людям то, что хочешь сказать, а не откладывать на другой день. Если ты с кем-то не хочешь общаться, то лучше уже сегодня с тем человеком не общаться и ни на что не обращать внимание. Идти к своей цели и все. И вопреки войне мечтать, верить в лучшее, стараться быть счастливыми и строить планы на будущее. Война и этот год научили меня ценить эту жизнь и жить ее.



Беременная Евгения Эмеральд / Фото из инстаграма защитницы