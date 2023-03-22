Евгения рассказала, что с детства ее воспитывали бойцом, поэтому когда враг пришел на родную землю, она сразу решила брать оружие в руки и идти на фронт, поскольку считала, что там будет полезной и эффективной.

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Как Эмеральд стала снайпером? Чем покорил муж и почему скрывала от него беременность? Какие отношения у Евгения и дочери Эмеральд от первого брака? Почему сейчас хейтеры вдохновляют снайпера и как ее изменил год полномасштабной войны – узнайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

Для начала, расскажите, пожалуйста, где вы находитесь сейчас, как себя чувствуете?

Сейчас я нахожусь в Киеве. Несколько недель назад официально ушла в декретный отпуск, что меня очень радует. Чувствую себя очень хорошо. Действительно, первые два триместра были очень тяжелыми. С чем это связано я не знаю – это просто физиология, или это последствия пребывания в течение семи месяцев на фронте. Но в третьем триместре чувствую себя очень хорошо, активна, вообще не отдыхаю, даю интервью, занимаюсь развитием.

До 24 февраля вы были владелицей успешного бизнеса. Как решились бросить все и пойти на войну? Что явилось главной мотивацией такого решения?

Что тут думать? Мотивация – это моя ментальность, мое воспитание. Неважно, какой у тебя бизнес, кто ты по образованию, сколько у тебя денег в банке. Папа меня воспитывал бойцом и, когда враг пришел, я поняла, что лучшее, что могу сделать – это не поехать за границу или продолжить строить свой бизнес, а именно взять оружие и пойти в армию. Я себе другого пути даже не представляла. Я по жизни боец.


Евгения Эмеральд на службе / Фото из инстаграма защитницы

Почему именно снайпер?

До полномасштабного вторжения я уже была знакома с оружием, еще с детства. В 9 лет папа впервые дал мне винтовку, и я стреляла. Я в этом росла. Папа был охотником, он очень любил оружие и я постоянно наблюдала, как он его перебирал, собирал, чистил, считал патроны. Для меня это была норма. Именно поэтому с детства мечтала быть военной, снайпером.

На фронт ушла добровольцем. Конечно, снайпером сразу не стала. Я шла защищать, и мне было все равно, что делать. Мне было очень важно быть эффективной и полезной.

Сначала мы все были стрелками, все имели одинаковое оружие – автомат Калашникова. Но уже потом, где-то через месяц, произошло разделение. Нас поделили, как это должно быть в армии: по ротам, по взводам, в каждом взводе должен быть пулеметчик, командир, парамедик, снайперская пара. Так получилось, что мне выпала честь быть именно снайпером. Просто команда снайперов, сражавшихся уже с 2014 года, меня заметили и взяли на поруки, говорили командиру полка: "Эта девушка будет снайпером". И все. В начале войны все было очень просто.


Евгения Эмеральд на службе / Фото из инстаграма защитницы

Именно на войне вы познакомились с мужем, сыграли свадьбу на передовой. Почему решили жениться именно так, недалеко от линии фронта?

Да, мне повезло, я встретила свою любовь во время войны. Война – это не только о смерти, но и о жизни. Несмотря на то, что в нашей стране идет война, мы должны продолжать жить жизнь, не бояться беременеть, рожать, мечтать, строить планы на будущее.

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Мы с Евгением познакомились дистанционно, служили в разных подразделениях, в разных городах, но судьба нас свела. Поженились в прифронтовой зоне. Страшно ли было? Ну как вы думаете? Двое военных. Страшно ли нам было? Это для нас обычная история. Для меня было важно, чтобы моя свадьба была какой-то необычной, чтобы запомнилась на всю жизнь. Скажу, что у меня была максимально необычная свадьба (смеется – 24 Канал). Такая запомнится не только мне, но и многим поколениям.


Евгения Эмеральд с мужем / Фото из инстаграма защитницы

Чем Евгений покорил вас?

Где-то в мае я на 2 дня поехала в Ивано-Франковск, потому что там были похороны побратима. После похорон у нас был выходной, один из немногих за всю службу. Я решила немного привести себя в порядок, нашла там салон красоты. Недалеко встретила знакомую из Киева. Она ко мне подошла, говорит: "Женечка, что ты теперь будешь делать? Тебе до войны было трудно выйти замуж, потому что ты такая бизнес-леди, а теперь ты вообще не выйдешь замуж, одинокой до конца жизни останешься". И реально плакала. А мне стало так смешно. Она это сказала к тому, что я очень сильная, еще и снайпер, военная. Действительно, многие мужчины этого боялись.

Обычно мужчины боятся сильных женщин. Я знала, что мой мужчина увидит, поймет, что нужно брать, и ничего не побоится. Вот этим-то покорил меня мой будущий муж. Он был очень уверен, сразу понял: "Все, надо забирать" (смеется – 24 Канал).

Ваш супруг продолжает службу. На каком направлении он сейчас и какие его основные обязанности? Если, конечно, можете об этом рассказать.

Я сама немного об этом знаю. Знаю, что он либо в Бахмуте, либо в Харьковской области. Так ездит туда-сюда. Он стрелок-пулеметчик, насколько я знаю, так они и разведкой занимаются. Так, как было у нас в подразделении. Я была снайпером, но были выезды с автоматом, в разведку и на охрану каких-то объектов. У нас универсальные солдаты.

Как о беременности сообщили мужу?

Я только вернулась из боевых, находилась там 5 дней. Тогда я с ребятами чуть не погибли. В последний пятый день мы не понимали, выживем ли до утра. Когда вернулись, я почувствовала что-то странное. Перед тем как ехать на базу, купила тест на беременность. Сделав его, поняла, что беременна. Я была в шоке, потому что в тот момент понимала, что рано или поздно мне придется покинуть фронт. Очень сильно испугалась этого. Объясню, чего именно.

Я уже не видела себя в гражданской жизни. Я закрыла свое предприятие, закрыла всю деятельность. Боялась, что мне нечем будет заниматься и буду не полезной. Ну и здоровье. Последние три месяца я жила в подвале, с грибком, неизвестно чем надышалась, за полгода войны здоровье немного пошатнулось.

Но меня утешил мой врач. Я сразу ему позвонила по телефону, он сказал, что все хорошо, успокоил. Позволил еще месяц одевать бронежилет, поднимать оружие, говорил, что это никак не навредит моему ребенку. Тогда я решила, что до середины сентября останусь на фронте. Когда подошел этот срок, только тогда сказала мужу и в тот же день сказала командиру. Раньше от всех скрывала, потому что знала – как только скажу, что беременная, меня сразу откомандируют в Киев, а я еще хотела завершить свои дела на фронте (смеется – 24 Канал).

Как отреагировали побратимы, когда узнали о вашем особом состоянии?

Я им не сказала, только командир знал. Еще был такой срок маленький. Мои побратимы узнали о беременности, когда я сообщила об этом в соцсетях.

У вас есть 10-летняя дочь. Когда приняли решение пойти на войну, с кем осталась Жасмин? Как часто общались с ней?

Когда началось полномасштабное вторжение, я сразу отправила ее на запад страны, а потом она уехала в Польшу. Она была в безопасном месте – это для меня было самое главное. И когда ушла на фронт, мой ребенок этого не знал. Она не знала этого слишком долго, пока не вернулась летом в Киев. Тогда узнала, но у нее не было прямого понимания, что такое война, поскольку она не застала ее, не слышала всех взрывов. Поэтому она просто считала, что мама – герой, делает что-то хорошее, но не было понимания, что мама может в любой момент умереть.

А как отреагировала на новость о том, что у нее скоро будет сестренка?

Очень обрадовалась. Год назад на свой день рождения она загадала желание, чтобы ее мама вышла замуж и забеременела, представляете? Она этого хотела больше, чем я (смеется – 24 Канал). Она ждала этого. Говорит, что будет помогать.

У Евгения и Жасмин хорошие отношения?

Они очень ладят. Мне кажется, что Жасмин его любит больше меня (смеется – 24 Канал). И она с ним общается больше, чем со мной. У них там какие-то свои дела, переписки. Если ей что-то нужно, то сразу к Жене обращается, потому что знает, что мама может сказать "нет", а Женя всегда скажет "да". Женщины, они все с детства чувствуют (смеется – 24 Канал).

Недавно вы заявили, что покажете свои роды в соцсетях. Как муж отнесся к такому решению?

Да, будет работать команда профессионалов, операторов. Конечно, полностью все я не буду показывать. Очень хотела бы, чтобы Женя присутствовал, но он находится на фронте, неизвестно, будет ли у него возможность приехать, успеет ли. Конечно, мне будет легче, если он будет рядом.


Евгения Эмеральд с мужем / Фото из инстаграма защитницы

Как долго планируете быть в декрете?

Будущее туманно, не знаю. Посмотрим. Я активная женщина, 3 года дома точно сидеть не буду. Но считаю, что полгода каждая женщина должна уделить ребенку.

Вы являетесь одной из самых медийных военных, часто страдаете от хейта. Не хотелось ли исчезнуть из соцсетей и вернуться к привычной довоенной жизни?

Когда это все начало происходить, у меня был шок. Я не была готова, что столько грязи выльется. И писали украинцы, на украинском языке. Россияне меня ненавидят, пишут каждый день, а тут еще и украинцы. Был момент, когда я думала: "Зачем мне это все нужно? Я 4 раза чуть не потеряла жизнь ради этих людей, этой страны. Чтобы меня потом хейтили и разную гадость писали?". Писали, чтобы я умерла, чтобы мой ребенок не родился. И это писали украинцы. Было желание бросить все, перестать помогать людям, уехать куда-нибудь в США или Испанию, сидеть у моря и забыть обо всем. Но это была мимолетная слабость. Потом я собралась.

Когда в жизни происходит такое, я стараюсь думать не "За что это мне?", а "Для чего это мне?". И потом поняла, для чего. Эти хейтеры начали меня вдохновлять, я полюбила их.


Евгения Эмеральд / Фото из инстаграма защитницы

Когда мне нужна дополнительная мотивация, я захожу, читаю комментарии, они меня вдохновляют (смеется – 24 Канал). Если раньше мне не хотелось давать интервью, было лень, думала: "Лучше полежу", то теперь думаю: "Нет, надо же народу новой информации, как же они без меня будут, им же надо что-то обсуждать" (смеется – 24 Канал). Поэтому все хорошо. Теперь наоборот люблю подливать какую-нибудь информацию. Я уже начала получать удовольствие. Такой садомазохизм хейтерский (смеется – 24 Канал).

Недавно вы снялись в фотосессии в одежде бренда ONEBYONE. Это коллекция, которую бренд выпустил в коллаборации с Тиной Кароль. За эту одежду артистку критиковали, особенно за колготки с надписью ВСУ. Как вы отнеслись к такому сотрудничеству и не полилась ли волна хейта и на вас?

Хейтеры пишут абсолютно обо всем. Помощь не такая, не туда, вообще я плохая. А коллекция ONEBYONE и Тины Кароль – это крутой проект, это инициатива, которая помогает. Ибо благодаря этой коллекции средства направляют на помощь военным, находящимся на передовой женщинам. И мне иногда кажется, что люди, которые хейтят такие инициативы, сами ничего не сделали, но им надо на кого-то злиться за то, что они так непригодны в этой жизни.

ВСУ – это уже бренд на весь мир. Это престижно, круто, модно. Я не имею ничего против того, что эту символику используют на одежде.


Евгения Эмеральд в одежде бренда ONEBYONE / Фото из инстаграма защитницы

Как год полномасштабной войны изменил вас?

Как минимум, добавил мне 10 килограммов и завербовал (смеется – 24 Канал). Я поняла, что человек может менять свою жизнь каждый день и возможно абсолютно все. Даже, находясь где-то в подвалах, без каких-либо условий для жизни, под постоянным стрессом и возможностью потерять жизнь, можно и любовь встретить, и забеременеть, и стать счастливой и известной на весь мир.

Жизнь – уникальная вещь. Надо жить в моменте, сегодняшнем днем, надо говорить людям то, что хочешь сказать, а не откладывать на другой день. Если ты с кем-то не хочешь общаться, то лучше уже сегодня с тем человеком не общаться и ни на что не обращать внимание. Идти к своей цели и все. И вопреки войне мечтать, верить в лучшее, стараться быть счастливыми и строить планы на будущее. Война и этот год научили меня ценить эту жизнь и жить ее.


Беременная Евгения Эмеральд / Фото из инстаграма защитницы