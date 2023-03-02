На третий день войны, 26 февраля, Коля Серга пошел воевать в ряды ВСУ. Сейчас артист вступил в "Культурный фронт" и ездит с концертами на фронт. 24 Канал узнал, почему певец раньше жил в России и как решился встать на защиту Украины.

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Далее в рамках проекта Интервью24 читайте об отношении Коли Серги к войне и мобилизации в Украине, о важности "Культурного фронта" и опасных ситуациях во время концертов на передовой перед ВСУ.

24 февраля треснули мои "розовые очки", – о жизни в России и начале войны

Коля, вы несколько лет жили в России. Почему оставались жить в Москве, несмотря на то, что война началась еще в 2014 году? Какая у вас была позиция по поводу войны до 24 февраля, каким было отношение к России?

Как бы стыдно мне за это ни было, но для меня война началась 24 февраля. Именно 24 февраля у меня треснули "розовые очки", обломки которых очень болезненно начали резать мне глаза.

Это был сложный период. Я понял, что то, на что я опирался, что формировало мое мировоззрение, было иллюзией. Я очень хорошо почувствовал, насколько мощно работает российская пропаганда.

А каким для вас было начало полномасштабного вторжения? Где вас застала война?

Я ехал в Николаев на концерт и остановился переночевать в Одессе. Война застала меня там. В 5 утра проснулся от звонка моей тети. Она сказала – "началось". Я прочел новости в телеграмм-каналах, понял, что это правда, что началось полномасштабное вторжение.

Но на тот момент мозг не готов был к принятию серьезных решений, ведь я спал около двух часов, поэтому решил продлить сон, потому что через несколько часов вряд ли что-нибудь изменится. В 9 утра я проснулся и уже начал действовать.



Коля Серга пошел в ряды ВСУ / Фото из его соцсетей

Лучше умереть в бою, чем жить рабом, – о решении уйти на фронт

Как решились пойти в военкомат и встать на защиту страны?

Я не видел для себя иного выбора. Я стоял перед лицом тотальной несправедливости и не представлял, какой будет моя жизнь в будущем, если сейчас не пойду защищать свою страну. Я понимал, что сейчас важен вклад каждого гражданина и если есть шанс остановить врага, то я хочу быть причастным к этому. В противном случае лучше умереть в бою, чем жить рабом.

Раньше была информация, что вы хотели стать снайпером. Не исчезло ли желание, до сих пор учитесь этому?

В нашем противостоянии каждый должен быть там, где он наиболее эффективен. У меня был разговор с представителями Генштаба ВСУ, на котором мы пришли к выводу, где я могу быть максимально полезным. Потому я и начал активно работать с "Культурным десантом".

Конечно, я учусь (на снайпера – 24 Канал), продолжаю заниматься, потому что неизвестно, что может произойти дальше. Эта война изнурительная, а наш враг – коварный. Поэтому если придется взять в руки оружие, я буду готов к этому.

Каждый должен пойти в военкомат – об отношении к мобилизации

Как относитесь к мобилизации в Украине? Все ли должны идти на фронт?

На мой взгляд, в это сложное время мы должны быть ответственными гражданами и помогать своему государству и своему народу. Поэтому каждый должен пойти в военкомат, отметиться и вернуться к своей работе.

Не всех сразу отправляют на фронт. Сначала идут те, кто имеет военный опыт или нужные навыки. А уже потом подбирают людей, которые не были причастны к военному делу.

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Сначала эти люди проходят обучение и соответствующую подготовку, а потом уже их отправляют в зону боевых действий. Однако стоит отметить, что на фронте есть разные направления. К примеру, работа с документами, с морально-психологическим состоянием, повара, юристы, механики-водители, программисты. Ведь армия – это большая система и для того чтобы она работала сбалансированно и равномерно, необходимо обеспечить все цеха мотивированными, мощными исполнителями.

Просто во время выступления обстреливали "градами" – о концертах на фронте

Вы неоднократно бывали в горячих точках, общались не только с военными, но и гражданским населением. Какие истории с войны будете рассказывать детям?

Историй очень много. Поэтому я буду рассказывать детям о примерах героизма и порядочности, а также о бесчеловечности со стороны врага. Хочу, чтобы они знали, какими могут быть люди и что мы сами выбираем свой путь, несем ответственность за каждое свое действие и то, каким мы станем в будущем.



Коля Серга выступает в разрушенном здании / Фото из его соцсетей

В какие опасные ситуации попадали ли за год полномасштабной войны?

Мы не раз попадали под обстрелы, когда приезжали с концертами на позиции. Мы ведь работаем вдоль всей линии фронта.

Например, когда выступали перед артиллеристами, прямо на позиции, нас начали обстреливать градами .

. А когда работали с художниками со "Стенами культуры" в Волчанске и когда ездили в спецподразделение на южном направлении, то попадали под минометные обстрелы .

. В Донецкой области во время одной из поездок ночевали на объекте, который обстреляли из С-300.

В такие моменты каждый раз чувствуешь, что ты на волоске от смерти. И если мы выжили, значит, мы еще не выполнили свою задачу. Значит, Бог нас бережет для чего-то важного и мы это обязательно выполним.

Где в зоне боевых действий вы были в последний раз?

Мы сейчас находимся в зоне боевых действий в Донецкой области. Я являюсь военнослужащим 59-й бригады. Поэтому постоянное местонахождение – это непосредственно Донецкая область. Иногда приезжаю в Киев в командировку – это студийная работа или совещания в Министерстве культуры.

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Моя муза мобилизована со мной, – о творчестве во время войны

На днях вы представили новый трек "Молитва". Это еще одна песня, появившаяся в Украине во время войны. Некоторые звезды признаются, что сейчас писать треки им помогает боль, которую они переживают. Как вы пишете музыку, при каких условиях?

Я пишу ту музыку, которая в это время необходима. Моя муза тоже мобилизована, она выполняет боевые задания вместе со всеми. Мы создаем культурные продукты и контент, которые сейчас передают жизнь нашей страны.

Так получилось и с песней "Молитва". Она была написана еще год назад, но сейчас нашла свое звучание и миссию. Уже год мы живем в полномасштабной войне и нам, как никогда, необходима вера и сила. И эта композиция помогает найти в себе тот источник мощи, чтобы достойно продолжить путь.

Новая песня Коли Серги "Молитва": слушайте онлайн

Коля Серга сейчас – певец или военнослужащий?

Никогда себя не позиционировал как певец. Я – деятель культуры. И сейчас я так же деятель культуры, но который мобилизован.

Влюбился в свой язык – почему решил перейти на украинский

Украиноязычные песни вы начали презентовать именно после полномасштабного вторжения. Почему лично для вас важен отказ от русского языка?

Я начал общаться на украинском языке и выбрал его для себя не только в творчестве, но и в жизни. Это сложно объяснить, просто так чувствую.

Могу уверенно отметить, что я влюбился в свой язык и теперь меня не интересуют другие, пока даже английский. Правда, обязательно надо будет ее подтянуть. А пока я наслаждаюсь изучением украинского.

Война вынудила нас переосмыслить ценности. Вы признавались, что хотите стать отцом, хотя другие детали личной жизни никогда не рассказываете. Хотите ли сейчас семью?

Вопросы семьи я буду решать после окончания войны, пока она продолжается – все мои мысли о победе.

Не даем военным потерять веру, – о важности "Культурного десанта"

Вы участвуете в "Культурном десанте". Почему этот проект важен для наших военных? И как они реагируют на это?

"Культурный десант" – это проект, объединивший активных артистов Украины с четкой гражданской позицией. "Культурный десант" работает по всей линии фронта и в местах реабилитации для военных и активно помогает поддерживать боевой дух и морально-психологическое состояние бойцов.

Когда между дежурствами, тренировками и копанием окопов была возможность отдохнуть, то мы с Моисеем играли концерты для своих собратьев. Это помогало нам снять отчасти стресс и перевести дыхание. С таких концертов 26 февраля появился и вырос "Культурный десант".



Сергей вместе с художниками разрисовал стены в прифронтовых городах / Фото из соцсетей

Физически как организация проект был создан уже в начале июня, после совместного концерта в киевском госпитале с Сашей Чемеровым (фронтмен группы The Gitas – 24 Канал), когда мы вывели его на более официальный уровень и к нам еще присоединились артисты.

Работа, которую выполняет "Культурный десант" на всех плоскостях, ценна. Это непосредственно работа с морально-психологическим состоянием. Мы изучаем ситуацию в каждом подразделении, смотрим какой боевой дух у ребят и передаем информацию уже офицерам морально-психологического обеспечения. А те лучше знают положение дел в своем подразделении и эффективнее работают со своими бойцами.

Также мы устанавливаем "социальные мосты" между военными и гражданскими и подготавливаем почву для социализации защитников после победы. Но самое главное – мы поднимаем их боевой дух, мы не даем им утратить веру и заряжаем силой двигаться к победе.

Вы выступили в Херсоне сразу после деоккупации. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами со стороны оккупантов. Какая ситуация была там после увольнения, какие разговоры слышали между жителями?

После увольнения сразу была эйфория, подъем и огромная радость. Долгие месяцы оккупации прошли, вошли украинские военные и пришла Украина. Люди не могли поверить в то, что это, наконец, произошло.

Они плакали от счастья, но, к сожалению, после деоккупации начались массированные обстрелы города. Поэтому, конечно, эта эйфория прошла, как и было ожидаемо, наступили суровые, тяжелые будни.

Сейчас херсонцам нужна поддержка еще больше, чем тогда. Потому что выдержать эти обстрелы морально тяжело, еще после того, что пережил город в оккупации. Потому мы даем жителям эту поддержку. Мы приезжаем, работаем, заботимся о гражданских и создаем культурные узлы, такие центры культурной несокрушимости.

Война дошла еще не до всех – о молодежи, которая до сих пор слушает русскую музыку

Несмотря на то, что украинские исполнители сейчас создают множество украиноязычной музыки, в чартах до сих пор есть русскоязычные песни тех, кто поддерживает войну в Украине. Россия уже год убивает украинцев, а некоторые украинцы до сих пор слушают треки тех артистов. По вашему мнению, почему да?

К сожалению, не до всех еще дошла война и не все ее вполне ощутили. На самом деле проблема не только в российском контенте в плейлистах, но и в других отраслях тоже есть некоторые моменты, от которых грустно.

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Да, некоторые избегают мобилизации, кто-то ворует деньги, до сих пор существует коррупция, мародерство и прочее. Нам много над чем надо работать в стране. Но этот процесс последовательный и длительный. Мы уже стали на этот путь перемен и построения нового могущественного государства и медленными, но уверенными шагами идем вперед.

Поэтому через некоторое время, благодаря нашим с вами усилиям, не будет коррупции, не будет беглецов и не будет русской музыки в плейлистах.

Вы неоднократно высказывались по поводу молчания ведущей Регины Тодоренко. За это время она так и не попробовала связаться с вами, объяснить свою позицию?

Она не пыталась связаться и позицию свою тоже не объясняла. Опять же, находясь в России, очень сложно объективно воспринимать картину такой, какой она есть. Я понимаю, почему русское население настолько безразлично и бездейственно.

Что касается Регины – она враг моей страны, и я не оправдываю ее.



Серге и Тодоренко были соведущими "Орла и Решки" / Скриншот с видео

Уже можно будет – что сделает в день победы

Война обязательно окончится и закончится нашей победой. Представляли ли вы тот день, когда Украина победит?

Я не представлял этот день, хочу его просто прожить без ожиданий. Хочу войти в него как на чистый лист бумаги.

Что, прежде всего, сделаете после победы?

Мне кажется, что буду плакать. В этот день уже будет можно.