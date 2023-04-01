Впродовж березня журналісти 24 Каналу провели кілька цікавих інтерв'ю з митцями різних культурних сфер. З кимось вдалося зустрітися наживо, а з кимось поспілкувалися в онлайн-форматі.

Звертайте увагу Не чекали на повістку: відомі чоловіки, які стали на захист України

Далі читайте найяскравіші цитати з інтерв'ю, які цього місяця виходили на Showbiz 24, Fashion 24, "Кіно 24".

Про фільм "Мирний-21", Пашу Лі, рік війни та перемогу України: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Я бачив окупацію Криму на власні очі. Тоді був у Сімферополі – місті, яке дуже добре знаю. Бачив, як все відбувається. На жаль, ті, хто мали за своєю службою і обов'язками виконувати присягу по захисту країни, не робили цього. Вони або перейшли на сторону ворога, або просто пішли. Росія не одне десятиріччя влаштовувала "рускій мір" в Криму. І, на жаль, на протидію цьому не зробили майже нічого. "Рускій мір" у всій своїй красі, хоч ще не той, який ми бачимо зараз, але був у Криму. Це також стало причиною окупації", – Ахтем Сеітаблаєв.



Інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим / Колаж 24 Каналу

Під час виступу обстріляли "градами", – інтерв'ю з Колею Сєргою про війну та концерти на фронті

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Я не бачив для себе іншого вибору. Я стояв перед обличчям тотальної несправедливості і не уявляв, яким буде моє життя в майбутньому, якщо зараз не піду захищати свою країну. Я розумів, що зараз важливим є внесок кожного громадянина і якщо є шанс зупинити ворога, то я хочу бути причетним до цього. А якщо ні, то краще померти в бою, ніж жити рабом", – Коля Сєрга.



Інтерв'ю з Колею Сєргою / Колаж 24 Каналу

Усім серцем ненавиджу росіян, – інтерв'ю з Женею Галичем про службу в ЗСУ, мову та друзів-героїв

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Рано чи пізно ті хлопці, які стоять зараз і захищають своєю спиною, грудьми нашу незалежність, втомляться, і нам потрібна буде заміна. Тому як би ви не підтримували свою країну зараз – заробітком грошей, волонтерством і всім іншим, вам потрібно навчитися, бути готовим, якщо це буде довгострокова війна. Нам усім потрібно бути до цього готовими", – Женя Галич.

Інтерв'ю з Женею Галичем у відеоформаті: дивіться онлайн

Як "Парова машина" стала трендом: інтерв'ю з Яриною Квасній про пісню, автентику та тікток

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Маленька перемога буде, це коли все більше і більше людей зрозуміють, що автентика в чистому вигляді є вже досконалою та геніальною, і що їй не потрібні ні прикраси, ні біти, ні ще якісь ремікси. наша шана і повага, це коли ми будемо виконувати її в такому вигляді, в якому вона вже є. Це те, за що я вболіваю", – Ярина Квасній.



Інтерв'ю з Яриною Квасній / Колаж 24 Каналу

Про Оскар-2023, українське кіно та "Похорони Путіна": інтерв’ю з Анною Мачух

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Наразі ми спостерігаємо підвищення попиту на українське кіно, що не дивно. Українці активно зацікавились своєю культурою, почали глибше її пізнавати, вивчати та цікавитись. Дуже цікавий приклад промо бачимо у фільму "Памфір". Команда використала зацікавленість українців своєю історією та культурою та створила виставку костюмів з фільму, яка проходила в Українському Домі. Таким чином, підігріваючи інтерес та очікування фільму у прокаті. Це приклад певного ситуативного промо, який обов'язково спрацює і ми побачимо повні зали на сеансах в кінотеатрах", – Анна Мачух.



Інтерв'ю з Анною Мачух / Колаж 24 Каналу

Про "Мирний-21", Сеітаблаєва, службу та українське кіно: інтерв'ю з актором Олексієм Тритенком

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Для мене, як і для будь-якого професійного актора, будь-яка роль – це виклик. Це певна боротьба з персонажем. Я, напевно, залюбки спробував би будь-яку роль, давно, як то кажуть, не брав лопату в руки. Буває, раз в місяць граю у виставах, а на знімальному майданчику був ще до початку повномасштабної війни. Але це не значить, що щось забув. Принаймні, сподіваюсь на це (сміється – 24 Канал)", – Олексій Тритенко.



Інтерв'ю з Олексієм Тритенком / Колаж 24 Каналу

Через неї пила валер'янку: інтерв'ю з Настею Пановою про росіянку на Miss Charm і бунт в Єгипті

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Усі два тижні на Miss Eco International були жахливі. Я дуже неконфліктна людина, дуже спокійна, але мене бомбило всередині. Я кричала на пресконференції, бо з 40 дівчат підняли нас з "Міс Росія" і поставили одне на двох запитання: "Як ви добралися до Єгипту? Чи був ваш шлях важкий?" Для чого? Спочатку ви кажете, що проти політики, а потім видаєте таке перед купою журналістів. Чи був мій шлях важкий? Моя сім'я під алярмами кожну годину, мій тато сидить у ванній, бо думає, що наш будинок завалиться, а ви питаєте мене, яким був мій шлях до Єгипту? Жахливим був шлях", – Анастасія Панова.



Інтерв'ю з Анастасією Пановою / Колаж 24 Каналу

Про Масі Найєма, Іллю Самойленка та бренд Indposhiv: інтерв’ю з Катериною Возіановою

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Я люблю нашу країну. Я стала більш приземленою, і дуже вдячна собі, що змогла відкрити якісь ланки у своєму серці, завдяки яким глибина всього, що я відчуваю, збільшилася вдвічі. До війни на багато що дивилася крізь рожеві окуляри, боялася їх зняти. Війна зняла і продовжує знімати їх. Зараз я максимально реалістично дивлюсь на речі, по-іншому їх розумію, переживаю по-іншому. Це робить мене сильнішою, ніж я була до цього", – Катерина Возіанова.



Інтерв'ю з Катериною Возіановою / Колаж 24 Каналу

Ви виявили багато мужності, – Gustaph з Бельгії про Євробачення, TVORCHI, Київ та війну

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Хотілося б фінішувати якомога вище у фіналі. Однак це залежить від багатьох факторів. Для мене важливіше донести сенс пісні і добре провести час. Я вважаю, що це і є ключовим для результату, бо якщо я стоятиму ніби вкопаний на сцені, це не допоможе аж ніяк. Тому потрібно зосередитися на змісту пісні та, власне, на виконанні й донесенні змісту пісні", – Gustaph.



Інтерв'ю з Gustaph / Колаж 24 Каналу

Про службу в добровольцях, вагітність на війні та хейт: інтерв'ю зі снайперкою Євгенією Емеральд

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Мотивація – це моя ментальність, моє виховання. Неважливо, який в тебе бізнес, хто ти за освітою, скільки в тебе грошей в банку. Тато мене виховував бійцем і, коли ворог прийшов, то я зрозуміла, що найкраще, що можу зробити – це не поїхати за кордон чи продовжити будувати свій бізнес, а саме взяти зброю і піти до армії. Я для себе іншого шляху навіть не бачила. Я по життю боєць", – Євгенія Емеральд.



Інтерв'ю з Євгенією Емеральд / Колаж 24 Каналу

Заробітки, "Памфір", серіал від НВО та гуцульський діалект: інтерв'ю з Олександром Яцентюком

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Я дуже хочу, аби це кіно подивилося якомога більше людей. Навіть з точки зору глядача, який вперше побачив це кіно на прем’єрі в Каннах, хочу сказати, що він мене вразив. І це не тому, що я взяв в ньому участь. Можливо, він би по-іншому звучав до війни, але цей фільм транслює дуже правильні речі: оцю от незламність, яка є в нас генетично закладена – не підкорятися, а йти до своєї мети до кінця. Можливо, хтось це відчує. Кожен по-різному буде читати це кіно: для когось, як і для мене, це буде історія про батька та сина, про незламний дух українського народу, а для когось – це буде геть інша історія", – Олександр Яцентюк.



Інтерв'ю з Олександром Яцентюком / Колаж 24 Каналу

Про всиновлення дитини, Євробачення в Ліверпулі та повістку: інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Чи виграє Україна Євробачення? Все може бути. Можливо, це не дуже коректно і доречно, але ми ж не знаємо, які події будуть розгортатися на початку травня. Припустімо, що наші сили оборони зроблять щось таке неймовірне, що весь континент, весь світ буде в захваті, стоячи аплодувати. Тоді можна навіть мені з вами вийти на сцену і ми виграємо Євробачення (сміється – 24 Канал)", – Тімур Мірошниченко.



Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком / Колаж 24 Каналу