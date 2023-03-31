Тимур Мирошниченко и его жена давно мечтали стать родителями для ребенка, находящегося в детском доме. Окончательное решение было принято, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. В рамках проекта "Интервью24" Тимур рассказал о процессе усыновления, а также поделился деталями подготовки к поездке на украинскую вечеринку в Британию, которая состоится уже в мае. Обо всем этом – читайте дальше.

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Решались всю жизнь, – об усыновлении ребенка

Вы уже официально приступили к процессу усыновления ребенка, проходите специальные курсы. Долго ли решались на такой шаг и когда поняли, что точно готовы к этому?

Мы, вероятно, решались всю жизнь. Это все равно не какое-то мгновенное решение. Лично у меня такие первые мысли появились, когда мы еще в студенческие годы с командой ездили в детские дома, возили все необходимое, что они просили, выступали перед детьми, чтобы поднять им настроение. И когда ты смотришь на этих малышей, конечно, хочется забрать всех. Еще тогда появлялись мысли, что рано или поздно точно придет тот момент, когда я буду готов усыновить детей.

Жена хотела по другим причинам. Ей врачи говорили, что не сможет иметь своих детей, поэтому она была давно настроена, что нужно будет усыновить ребенка. Но когда мы начали жить вместе, когда поженились, то у нас очень быстро удалось не одного, а даже двоих детей родить.

Триггером стал где-то март 2022 года, когда очень много было видео, информации, сколько детей сейчас остаются без родителей. Что-то внутри "технуло", что этот момент настал. И мы, даже особо не обсуждая, в переписке, когда Инна с детьми была в Германии, я здесь, в Украине, начали общаться, будто уже все обсудили и это свершившийся факт. У нас даже как такового обсуждения не было, просто мнения сошлись одновременно на этом.



Тимур Мирошниченко с женой / Фото из инстаграмма ведущего

Ранее вы рассказывали, что до непосредственного знакомства с ребенком должны пройти несколько процессов, которые могут длиться от нескольких месяцев до полугода или года. Насколько вы близки к этому моменту?

Этот процесс очень длительный. Разговоры начались еще в марте прошлого года, где-то полгода мы еще переживали это решение, готовили детей. Дальше уже начались бюрократические процессы, которые тоже очень длинные. Мы, например, не могли подать заявку на кандидатов в усыновители из-за того, что комплекс, в котором мы живем, еще не был сдан в эксплуатацию. Следовало дождаться получения права собственности. Мы его получили только в конце декабря. И вот с того момента, пока собирали документы, пока проходили все медкомиссии… Надо проходить врачей, о существовании которых я до сих пор даже не слышал. Где-то в начале февраля мы наконец-то подали все документы на желающих стать кандидатами на усыновление. И вот сейчас у нас следующий этап – курсы усыновителей, без которых еще даже нет доступа к заведениям, где находятся дети, чтобы начать уже знакомиться с ними. Этот процесс очень долгий, продлится еще полгода – это оптимистический прогноз.

У нас в стране вообще процесс усыновления, к сожалению, очень забюрократизирован. Но ведь Украина на пути к вступлению в ЕС, а одно из условий – это как раз отказ от детдомов. Их должно заменить семейное воспитание. Потому что ребенку однозначно расти в семье лучше. Поэтому детдома как пережиток советской системы нужно ликвидировать. Наши европейские коллеги обещают помочь нам с реформами в этой сфере. А наш с Инной пример, я надеюсь, кого-то еще из украинских семей вдохновит на усыновление.

Как готовите своих детей к тому, что скоро у них будет братик или сестричка?

Разговорами. У нас все с детьми через разговоры. Они полноценные члены семьи и общества, поэтому нет такого, что должно быть, как сказали папа или мама. Нет. Мы абсолютно все, начиная от того, что они хотят сегодня надеть, что хотят есть, обсуждаем, они принимают полноценное решение с самого детства. Конечно, мы сказали, что, возможно, у нас в ближайшее время появится брат или сестричка, спрашивали, кого они хотят.

Мия видела, как появился Марко. Видела, что у мамы был животик и потом родился братик. Сейчас животика нет. Мы объясняли, что есть детки, не имеющие возможности обниматься каждый день с папой и мамой по тем или иным причинам, что им очень нужна эта любовь. И мы готовили их к тому, что рано или поздно этот день наступит, что у нас появится еще кто-нибудь. Они все понимали.



Тимур Мирошниченко с семьей / Фото из инстаграмма ведущего

К примеру, когда мы шли на первое занятие курсов усыновителей, Мия сказала: "Так что, вы сегодня вечером уже придете с кем-то?". Мы говорим: "Нет, это немного не так просто, как хотелось бы. Это только начало". И она очень расстроилась, потому что все распланировала.

На самом деле дети хотят и мальчика, и девочку, чтобы это был дуэт (смеется – 24 Канал). Уже все распланировали: мы поставим двухэтажные кровати в их комнатах, чтобы девочка спала с Мией, если мальчик – то с Марком. Они уже с нетерпением ждут этого дня.

Я уже 18 лет в семье Евровидения, – о подготовке к конкурсу и поездке в Ливерпуль

Параллельно с подготовкой к усыновлению вы готовитесь к Евровидению. Многие украинцы верили, что вы будете одним из ведущих шоу в Ливерпуле, однако поедете туда комментировать конкурс. Не огорчило ли вас, что в этом году не выйдете на сцену Евровидения?

Я уже 18 лет в семье Евровидения и действительно сам факт, что именно ты причастен снова и снова к этому – это уже огромное достижение. У меня две недели, в течение которых буду в Ливерпуле, будет много работы. Я не только буду комментировать, но и буду специальным корреспондентом Евровидения. Каждый день по несколько часов я трачу на общение с британскими коллегами по тем или иным вопросам. Работы будет настолько много, что думаю: "Блин, будь я просто ведущим, то вышел бы на сцену, сказал все, что нужно, и все".

Недавно мне прислали график работы на эти две недели в Ливерпуле, и я понимаю, что там отсутствует время на отдых и сон. Но это нормально, это Евровидение. Я все равно буду представлен во всех шоу, не только тех, которые будут транслироваться в прямом эфире. И на диджитальных платформах, и на церемонии открытия. Работы будет очень много.

Ведущей от Украины станет Юлия Санина. Для многих это стало неожиданностью. Как вы отреагировали, когда узнали, что отправитесь в Ливерпуль именно с ней?

Ну это круто. Евровидение – это всегда открытие. Евровидение – это такая площадка, где всегда какие-то технические новинки обкатываются, также часто случается, что неожиданно могут проявиться большие таланты. Все мы знаем Юлю как одну из лучших вокалисток нашей страны, а теперь, я уверен, увидим ее как ведущую на очень высоком уровне. Она очень классная. Так же, как и все мы, очень изменилась за этот год, трансформировалась. Сейчас Юля является олицетворением всех украинцев, которым уже ничего не страшно. Я уверен, что если бы Юле Саниной предложили 3 года назад стать ведущей Евровидения, она, наверное, согласилась бы, но невероятно волновалась из-за этого. Сейчас, мне кажется, не волнуется, уверена, что совершенно новое – не страшно.



Тимур Мирошниченко и Юлия Санина / Фото из инстаграмма ведущего

Ознакомились ли с участниками конкурса этого года? Как вы думаете, кто может победить?

Шансы победы Украины 1:26 этого года, потому что мы сразу в финале (смеется – 24 Канал). Сейчас я отслеживаю прогнозы букмекеров. Долгое время Украина была на первом месте, пока не состоялись отборы во всех странах. И когда стало известно, что Loreen возвращается, букмекерские конторы просто рухнули. Сейчас 40% ставят на то, что она победит. Будет ли это так? Реально никто не может ответить, потому что на победу в Евровидении влияет множество факторов: от сценического перформанса, как артистам удастся использовать то пространство, которое есть на сцене, насколько удастся справиться с волнением, насколько круто все исполнят, до факторов, которые вообще далеки от музыки. Это даже настроение населения европейского континента в этот день может сыграть совершенно неожиданный поворот в Евровидении. Очень часто так бывает: все прочат победу артисту А, а те, кто в этот день смотрит на европейском континенте, голосуют за артиста X, который был в конце списка. Поэтому я не был бы уверен, что выиграет Loreen. Tattoo – ее конкурсная песня мне очень нравится, но она гораздо слабее, чем Euphoria, победившая в 2012 году. У меня нет уверенности, что Loreen выиграет Евровидение.

Отметим, Loreen представляла Швецию на Евровидении в 2012 году. Тогда она выступала с песней Euphoria и выиграла. В этом году артистка во второй раз выступит от Швеции на песенном конкурсе.

Выиграет ли Украина Евровидение? Все может быть. Возможно, это не очень корректно и уместно, но мы не знаем, какие события будут разворачиваться в начале мая. Предположим, что наши силы обороны сделают что-то столь невероятное, что весь континент, весь мир будет в восторге, стоя аплодировать. Тогда можно даже мне с вами выйти на сцену, и мы выиграем Евровидение (смеется – 24 Канал).



Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграмма ведущего

Все документы в порядке, – о выезде из Украины во время войны

Для выезда за границу на Евровидение нужно получить необходимое разрешение в Минкульте. Из-за скандала с комиком Щегелем сейчас возникают определенные трудности. Есть ли вероятность, что теперь вас могут не выпустить из страны или с этим проблем не будет?

Насколько я понимаю, сейчас Министерство культуры вместе с другими профильными министерствами наработали определенный алгоритм, при выполнении которого у тебя не должно возникнуть никаких проблем. Первый пункт – посещение военкомата. Например, я последний раз был в военкомате 6 марта этого года. Все документы в порядке. То, что я вернусь, итак понятно – у меня здесь дети, семья, любимая работа. Если бы я очень хотел, я бы уже давным-давно был за границей. Но я люблю Украину и никогда даже не думал о том, что в самые сложные времена буду за границей. Конечно, нет. Но если это культурно-дипломатическая работа, то ее тоже должен кто-то выполнять. Я выполню свою миссию и вернусь. 13 мая финал, 14 мая в Варшаве, 15 – в Украине. Все ясно. А 17 у меня эфир, так я должен быть уже в Киеве.

Я военнообязан, – о повестке и посещении военкомата

Также вы признавались, что вам приходила повестка, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения вы были в военкомате, стали на учет. Я правильно понимаю, что повестку получили еще до 24 февраля?

Я военнообязанный, офицер, проходил военную кафедру в университете. Это абсолютно нормальный процесс – раз в несколько лет ты должен приходить в военкомат. В 2006 году я принял присягу на верность украинскому народу. С тех пор хожу в военкомат. Так совпало, что я был там в 2016 или 2017, в 2021 и теперь снова пригласили, чтобы проверить все документы. Я сходил, сделал это.

Уже больше года большинство наших военных непосредственно участвуют в боевых действиях. Многие еще не были в отпусках. Не раз отмечали, что люди устали, их нужно менять. Думали ли вы о том, что однажды вам тоже, возможно, придется встать на защиту государства именно на военном фронте?

Всякое может быть. Конечно, говорить, что этого никогда не произойдет, я не могу. Потому что мы все не знаем, что будет завтра. Всё может быть.

Растрогать очень просто, – как год войны сменил Тимура Мирошниченко

Как год полномасштабной войны сменил лично вас?

Сменил очень сильно. Так в двух словах и не поведать. Конечно, изменилось понимание: что важно, что не важно, интересы. Понял, что действительно важны родные, дети, семья, семья, страна. Совершенно неважно, в чем ты сегодня одет. Теперь в командировку я езжу действительно с маленькой сумочкой, в которую кладу то, что действительно необходимо. Я не беру с собой кучу одежды, как прежде. Мы привыкли, что все, что нам нужно, может уместиться в рюкзак. И этого предостаточно. Однозначно, я стал более сентиментальным. Растрогать очень просто.

А изменились ли отношения с женой, детьми?

Думаю, что они однозначно стали только крепче. Особенно за те 3 месяца, когда жена с детьми были за границей. Инна до последнего не хотела уезжать. Почти до середины марта здесь. Когда стало понятно, что ради безопасности детей надо поехать, то она сделала это. И за эти 3 месяца разлуки мы поняли, что быть вместе – это самая большая ценность, которая может быть. Они вернулись в начале июня. С тех пор мы не расстаемся.