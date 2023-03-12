С Анастасией Пановой 24 Канал пообщался сразу после того, как она прибыла в Стамбул из Вьетнама. Модель говорит, что в Турции ее база, потому что именно оттуда летает на съемки по всему миру.

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В рамках проекта "Интервью24" читайте эмоциональный разговор с представительницей Украины на конкурсах красоты Miss Charm 2023 и Miss Eco 2022 и узнайте, почему Настя не смогла рассказать о войне в Египте, общалась ли с конкурсанткой из России, как сдружилась с полячкой, кто шил ей платье при свечах и какой мужчина украл ее сердце.

Папа был после химиотерапии, – о начале войны и семье в Украине

Настя, вы были в Украине, когда началось полномасштабное вторжение?

Из Украины я уехала за неделю до начала войны, но билет назад был 24 февраля в 10 часов утра. Я была в аэропорту в тот момент, когда началась война. Все мои родственники, вся моя семья была в Украине. Все, что я помню – я стояла в аэропорту и плакала, потому что у меня негде было жить, был только билет домой, в Киев. И обратно дороги не было.

Ваша семья до сих пор в Украине, или вам удалось вывезти родных за границу?

За первый месяц войны я вывезла всю семью. Это было очень тяжело. Когда моя сестра с маленьким ребенком была на железнодорожном вокзале в Киеве, возле них "бомбануло", и все люди просто упали на землю. Она закрыла собой ребенка и писала мне смски: "Я люблю тебя, но мы, наверное, больше не увидимся". А я за границей, читала эти смс и не знала, что будет, как жить дальше.

Мама и папа были в Кривом Роге. Папа как раз начал курс химиотерапии, потому что он на последней стадии рака. Мы лечили его, раз в месяц я была в Кривом Роге, но когда все произошло, даже лекарства нельзя было достать. Первые две недели я искала, как им выехать из Кривого Рога. Нашла автобус, они доехали в Черкассы. Автобус постоянно останавливался, папе было плохо, потому что он только после химиотерапии. Все стояли и ждали – можно ехать или нельзя, можно включать фары или нет.

Мой папа сейчас со мной в Стамбуле, потому что мы начали проходить химиотерапию в Болгарии. Мы боремся еще из Киева, я за него ответственна. Моя мама и сестра живут в Чехии, в гостинице для украинцев. Там около 200 семей с детьми. Мы разбросаны по миру, но стараемся встречаться каждые два месяца.

За один год, наверное, изменилось больше, чем за всю мою жизнь. Когда я сейчас за границей встречаю украинца или украинку, у меня такая гордость. Я понимаю, что прошла через все, что и они, и только свои могут понять своих. Европейцы всегда будут нас лелеять, подсказывать, помогать, но только украинцы понимают украинцев.

Почему Анастасия Панова не возвращается в Киев

В Украину вы пока не возвращаетесь, потому что на вас ответственность за отца?

Да, я полностью взяла ответственность за его лечение. Мы пытались лечиться в Турции, сейчас пытаемся делать это в Болгарии, ведь менталитет более близкий к нашему, болгары больше поддерживают.

Я была в Украине в мае. Мне нужно было съехать из квартиры в Киеве, забрать вещи на всю нашу семью. Я проехала 4,5 тысяч километров одна, доехала до Анталии, где были мои родители. Две недели я ехала одна. Моя машина была полна вещей, боковых окон я не видела.

Перед границей была какая-то проверка, меня остановили, и паренек в военной форме спросил: "Джавелин везете?" А я ответила: "Здесь можно спрятать что угодно. Посмотрите, у меня пол дома в этой машине".

Я очень скучаю по Украине, но когда в мае три дня была во Львове, у меня дрожали руки. Я услышала сирену, выбежала в трусах на рецепцию и спрашивала: "Где у вас бункер? Где хоть что-нибудь?" А мне ответили: "Да это же нормально, иди спи". Я не понимаю, как к этому можно привыкнуть, как не поехать кукухой. Я знаю, что когда все будет хорошо, я вернусь в Украину. Мое сердце там навсегда, и никакая страна в мире не заменит мне родную.

Девушкам запретили фотографироваться со мной, – о Miss Eco 2023 в Египте

За последний год у вас была почетная миссия представлять Украину на двух конкурсах красоты – Miss Charm во Вьетнаме и Miss Eco International в Египте. Как вы стали представительницей Украины на этих конкурсах? Оргкомитет выбрал вас, учитывая, что вы были в финале Мисс Украина Вселенная 2021, или был какой-то дополнительный отбор, кастинг?

Нет, дополнительного отбора не было. Перед самой войной, когда нужно было отправлять участницу на Miss Eco, девушка, получившая корону и этот почетный титул, отказалась от участия. Меня набрала Анна Филимонова и сказала: "Если ты готова, то следующей претенденткой я хотела бы видеть тебя". Я была в шоке, но сказала, что готова и сделаю все.

Мы готовились, и в тот момент, когда я должна была вернуться в Киев, забрать все свои вещи и полететь на конкурс, началась война. Все мои платья, мой национальный костюм остались в Киеве.

Тогда у меня встал вопрос к себе: "Возможно, ты за границей только для того, чтобы поехать в этот Египет и еще раз донести людям, что у нас война, что нам нужна поддержка? Возможно, ты не застряла в Киеве только потому, что у тебя есть почетная миссия? Вселенная любит тебя настолько, что дает тебе возможность использовать свой голос на международном конкурсе". И я решила, что сделаю это.

Когда в марте вы ехали на Miss Eco International 2023, то преследовали цель "бороться за мир в Украине на международной арене красоты", но там вам запретили вспоминать о войне. С вами провели какую-то отдельную беседу?

Все участницы знали, что у меня происходит, все сопереживали. Но на второй день директор Miss Eco International сказала всем открыто: "Никто не имеет права фотографироваться с Анастасией из Украины и с ее флагом".

Это была третья неделя войны в Украине, мои родители, вся моя семья там, я на нервах, и она говорит это 40 участницам. Сначала у меня были слезы, потом я собрала волю в кулак и сказала себе: "Так, ты не приехала за короной. Ты пришла заявить о том, что у нас война. Если у тебя есть голос, будем его использовать, несмотря на то, что говорят нам организаторы". Мне было все равно.

Анастасия Панова на Miss Eco International 2023 / Фото с инстаграма модели

Все две недели на Miss Eco International были ужасные. Я очень неконфликтный человек, очень спокойный, но меня бомбило внутри. Я кричала на пресс-конференции, потому что из 40 девушек подняли нас с "Мисс Россия" и задали один на двоих вопрос: "Как вы добрались в Египет? Был ли ваш путь труден?" Зачем? Сначала вы говорите, что против политики, а потом выдаете такое перед кучей журналистов. Был ли мой путь труден? Моя семья под алярмами каждый час, мой папа сидит в ванной, потому что думает, что наш дом рухнет, а вы спрашиваете меня, каким был мой путь в Египет? Ужасным был путь.

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Вам запретили вспоминать о войне, но на Miss Eco International вы все равно шли против правил?

Да, я думала, что на конкурсе талантов охрана выведет меня из актового зала. Я не подготовила свой талант, потому что все мои мысли были о войне.

Я проснулась в то же утро и сказала сама себе: "Анастасия, помнишь, ты девять лет пела в церковном хоре? Пришел тот момент, когда ты должна взять свой флаг, выйти на сцену и спеть какую-нибудь украинскую песню. Ты можешь" . Я так и поступила.

Спела я плохо, но старалась только не расплакаться. Помню, как на меня смотрела директриса. Она не понимала, о чем песня, но думала, что какая-то мятежная, чтобы начался митинг. На удивление, я допела, и никто мне и слова не сказал.

Она не общалась почти ни с кем, – о россиянке на Miss Charm

Как насчет Miss Charm 2023? Какая политика конкурса была там? Потому что Вьетнам тоже пытается придерживаться нейтралитета.

На Miss Charm была представительница страны-агрессора. Мы не общались, но она не общалась почти ни с кем, потому что не говорит по-английски. Я сначала не понимала, почему все немного отстранены от нее, а потом увидела, что она все переводит. У меня английский свободный, поэтому я очень сдружилась с девушками. Каждая участница пригласила меня в свою страну и ждет в гости – в Коста-Рику, в Венесуэлу.

Я пыталась игнорировать россиянку, но когда в "Топ 5 бикини" первой назвали ее, у меня сердце кровью обливалось. Как такой международный конкурс мог отдать первое звание стране, развязавшей войну, а следующим назвать мое имя? Как можно было не подумать и назвать эти страны одна за другой? Они даже не задумываются над этим.

На репетициях, на разных активностях я все время объясняла, что мы должны быть далеко друг от друга, потому что я не могу стоять рядом с представительницей страны, которая напала на мою. Я рассказывала обо всем, что у нас происходит, а они спрашивали: "Как это война? Какая война?" И очень многим девушкам мне приходилось объяснять, почему я не общаюсь с "Мисс Россией". Девушки из Латинской Америки вообще не знали, что у нас война.

Я сделала максимум того, что могла, потому что во Вьетнаме половина людей даже не знает, что у нас война. Но спасибо, что о своих переживаниях я могла рассказать на закрытом интервью, которое было 10 минут. Не знаю, было ли это для них важно, но они сопереживали.

То есть никаких антивоенных месседжей, призывов к миру со сцены в принципе звучать не могло? Только закрытое интервью?

Да, было только закрытое интервью. На сцене имели возможность говорить только девушки, которые попали в шестерку. Я готовила большой спич на английском языке, чтобы достучаться до сердца каждого человека, который смотрел эту прямую трансляцию. Но ни я, ни "Мисс Россия" не прошла дальше. Мы попали в двадцатку. К сожалению, не дали возможности, я бы высказалась. Сначала было очень жалко, а потом я поняла, что выжала из этого конкурса все, что могла.

Miss Charm – это даже не о том, что девушка говорит, какие у нее намерения, какова ее волонтерская работа. Miss Charm – это о культуре, мы представляли страну с культурного ракурса.

Несмотря на то, что у нас идет война, моей задачей было рассказать о культуре, наследии, песнях, потому что это первый международный вьетнамский конкурс, нацеленный на раскрытие страны с учетом туристического бизнеса. Они выбирали модельную девушку, которая будет лицом Вьетнама, которая будет работать с ними в течение года, которая там будет жить. То есть "Мисс Бразилия" начинает жить во Вьетнаме, работать с их модельным агентством.

"Мисс Бразилия" – победительница Miss Charm 2023 / Фото с инстаграма конкурса

Мы с Викой Апанасенко были похожи, – о сине-желтом платье на Miss Charm

Кто пошил вам национальный костюм на Miss Charm 2023?

Моя хорошая подруга, которая была стилисткой на "Топ-модель по-украински". Я написала: "Мне нужен национальный костюм. Знаю, что ты сделаешь лучшее". Она месяц без света, без электроэнергии, под свечами шила в Киеве тот бисер. Мы с ней проделали весь костюм до деталей. Были желто-голубые колосья, все платье было в камнях. В него было вложено столько жизни. Когда я получила карго с этим платьем, я просто плакала.

Анастасия Панова в национальном платье на Miss Charm 2023 / Фото из инстаграма

То есть вся ответственность за подготовку национального костюма и других образов легла на ваши плечи?

Вся подготовка легла на мои плечи, но мы тесно общались с Анной Филимоновой. У меня было много идей, но сложить их вместе – это трудно. С этим помогала Анна Филимонова. Она такая волшебная фея для меня, потому что знает ответы на все вопросы. Мы с ней собирали платье по кускам – что-то из одного образа, что-то из другого. Как пазл сложили все платье, поэтому в нем очень много жизни, сил, эмоций. В нем тот месседж, который я хотела показать миру.

Ваше платье сравнивали с платьем Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022" ведь у вас обоих даже был желто-голубой шлейф. Вы вдохновлялись ее образом или это просто совпадение?

Мое платье пришло в Стамбул перед Новым годом, когда я еще не видела платье Виктории. У нее была очень трудная подготовка, мы даже не общались. Ее платье я увидела уже на сцене, когда мое было в коробке в Стамбуле. Как-то так случилось, что мы были немного похожи, на одной волне (смеется).

Кстати, такое странное совпадение. Во Вьетнаме желтый и голубой – это самые красивые цвета. По всему городу было очень много желто-голубых выставок, букетов. Это очень согревало меня.

Почему пила валерьянку из-за представительницы России

Как вам национальный костюм и кокошник представительницы России? В комментариях писали, что это образ "русской принцессы".

Я пила очень много валерьянки, потому что хотела плакать, когда увидела ее национальный костюм на финальной репетиции. Мне было очень тяжело видеть ее в этом русском наряде. Но я не должна была поддаваться эмоциям, для меня ее не существовало. Она представительница страны, которая напала на мою, и что бы она ни показала, для меня это ничто. Я не знаю, как она могла улыбаться на сцене. У меня внутри все пылало. Поэтому, когда я выходила на сцену, по моему лицу, по-видимому, все было ясно и без меча.

С представительницей какой страны на Miss Charm 2023 вы сдружились больше всего?

Со многими девушками. С представительницей Польши я подружилась с самого начала. Мы даже общалась по-польски – я понимала все, что она говорит, но отвечала ей на английском и даже на украинском. Она постоянно приходила ко мне, рассказывала что-то на польском, я была для нее как сердечная подруга. На самом деле, со всеми девушками были хорошие отношения.

Анастасия Панова с участницами Miss Charm 2023 / Фото с инстаграма модели

Был очень хороший уровень конкурса. Любовь вьетнамской команды не передать. Они переодевали нас, делали макияж, прически, проводили в номер в гостинице, чтобы с нами ничего не случилось, оставляли сладости у моей сумки, лечили меня. Я думала, что такое внимание пережила еще после "Топ-модель по-украински", а тут такая любовь вьетнамцев, искреннее желание помочь. Для организаторов мы были королевами.

В течение всего того времени у меня была одна мечта – однажды привезти международный конкурс красоты в Украину. Я знаю, что представительницы 40 стран могут приехать в Киев, и мы сделаем просто удивительный конкурс. Потому что у нас есть все – люди, бренды, дизайнеры, сцены. Это мое желание на следующие 10 лет. От этих мыслей у меня сердце вылетает. Я хочу, чтобы о нас знали не только с учетом войны, но и с культурной, туристической стороны.

Боятся потерять туристов, – о победе россиянки на конкурсе красоты в Болгарии

Как вы отнеслись к тому, что в Болгарии на конкурсе "Миссис Вселенная 2022" победила россиянка?

Думаю, это связано со страной, принимавшей конкурс. Потому что, к сожалению, Болгарии нужно было привлечь внимание россиян и открыть новые возможности для туризма в этом году. Я считаю, что это была их задумка.

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Так же было в Египте на Miss Eco International? Там тоже боялись потерять русских туристов?

Да, на самом деле один из крупнейших спонсоров Miss Eco International – это департамент культуры и развития Египта. Им было очень важно не потерять русских туристов.

Это был мой первый и последний раз в Египте. Был случай, когда все представительницы шли по улице, а русскоязычные туристы увидели на мне сине-желтую ленту и фыркали в мою сторону. Это была третья неделя войны! А когда мимо них проходила девушка из России, они аплодировали, поддерживали ее. Поэтому для меня конкурс Miss Eco International закончился еще на старте.

Это невероятный фундамент, – о "Топ-модель по-украински" и карьере

Как участие в "Топ-модель по-украински" повлияло на вашу карьеру и на вас как личность? С тех пор вы очень изменились.

Сейчас я смотрю на себя и не могу поверить, что только шесть лет назад была такой скромной, маленькой, неуверенной в себе девочкой, стояла перед судьями и рассказывала какую-то чепуху. Но они заметили меня. Вселенная дала мне возможность учиться у лучших, потому что после "Топ-модель по-украински" меня взял к себе Сергей Никитюк. И если Анна Филимонова сейчас для меня старшая сестра, то Сергей Никитюк в то время был моим старшим братом.

Анастасия Панова с Сергеем Никитюком / Фото с инстаграма модели

После первого сезона я поняла, что никто не будет давать мне работу, никто не будет отправлять меня на контракты, если я сама не стану что-то делать. Я составила портфолио, написала Сергею: "Здравствуйте. Я готова работать. Знаю, что мне 22 года, и, возможно, я уже старая для моделинга, но я буду делать все от меня зависящее". Он ответил: "Да, давай работать". Это был урок на всю жизнь – если ты чего-нибудь хочешь, просто спроси об этом.

Так я стала другим человеком, стала видеть мир, делала очень хорошие кампейны, много снималась. "Топ-модель по-украински" – это невероятный фундамент, но с "Мисс Украина Вселенная" начался совсем другой этап в моей жизни. Теперь я чувствую себя девочкой, элегантной леди. Я уже не озорница с короткой стрижкой.

Какой работой или съемкой вы больше всего гордитесь как модель?

У меня до сих пор дрожат руки от моей первой обложки L'Officiel. Я восемь лет работаю моделью, и для меня это невероятно. Я мечтала об этом всю свою жизнь. Было очень тяжело. Мы снимали в 0 градусов, было холодно, на улице шел дождь. Съемка проходила в Стамбуле, но вся моя команда была украинская, съехались все.

Анастасия Панова на обложке L'Officiel Austria / Фото L'Officiel

Вы живете в Стамбуле, потому что там у вас больше всего предложений по моделингу?

Да, в Стамбуле есть работа. У меня здесь родственники, поэтому здесь такая моя база. Я прилетаю на два-три дня, меняю гардероб и лечу дальше. Поскольку большая часть украинских команд выехала за границу, то работы где-то даже стало больше, потому что свои ищут своих, поддерживают своих.

У меня и в Киеве было много работы. До войны я прожила там полтора года. Всё мое окружение было в Киеве, я уже почти перестала летать. И тут бац – у меня снова нет дома. Эта эмоция не покидает меня никогда. У меня есть какая-то база, какое пристанище родственников, но у меня нет дома.

Мое сердце занято, – с кем встречается Анастасия Панова

Участницы конкурсов красоты всегда неохотно рассказывают о личной жизни, но свободно ли ваше сердце?

Это такой трудный вопрос, потому что у девушки, работающей моделью, не может быть личной жизни. Сегодня я в одной стране, на следующий день в другой. Когда такой график, мужчина не хочет ждать тебя на одном месте. Если в Украине у меня была стабильность, были отношения, то последний год я вся в семье, вся в работе. Очень трудно впустить нового человека в свою жизнь.

Но я открою маленький секрет. Последние два месяца мое сердце занято. Один украинский парень забрал мое сердце в плен. Я не знаю, что из этого выйдет, но решила попробовать.

Он непубличен. Я покажу только того мужчину, с которым все будет серьезно, который сделает мне предложение, с которым я буду строить семью. Пока нет кольца, нет его в инстаграме.