Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт залишаються найобговорюванішою парою 2021 року. Тисячі фанів з нетерпінням чекають на їхнє возз'єднання, однак, схоже, даремно. Акторка вдруге підтвердила розрив з гумористом і заявила, що йому не вдасться знову розтопити її серце.
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"Ми з ним розійшлись, так, знову", – випалила Мішина Олексію Дурнєву.
Зірка зізналась, що романтичні сюрпризи Еллерта з гвинтокрилом і свічками вже "навряд чи спрацюють". Однак вона не стала заперечувати, що за рік роману в них було безліч яскравих і незабутніх моментів.
Зокрема Ксенія Мішина пригадала, як на різдвяні свята відпочивала з Еллертом у Буковелі та каталась на швидкісних санях. Це, за її словами, було страшно, але все "токсичне, аб'юзивне, жахливе" час від часу приносить їй задоволення. Схоже, у такий спосіб "Холостячка" вдруге натякнула, що в стосунках комік був аб'юзером.
Я дуже люблю все, що страшно, все, що токсично, все, що жахливо, все, що аб'юзивно – все це люблю. На певний час. Потім все,
– жартома заявила Ксенія Мішина.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Кадри з інстаграму фотографа
Усе про розставання і примирення Мішиної та Еллерта:
- 16 липня "Холостячка" нібито назавжди розійшлась з Еллертом. Тоді вона вперше натякнула на аб'юз у стосунках, адже про останній рік її життя могли б "зняти драму".
- У серпні гуморист ні з того ні з сього привітав Мішину з річницею стосунків – подарував величезний букет троянд і назвав "коханою".
- Незадовго після цього закоханих заскочили в аеропорту, коли Мішина нібито лише з сином Платоном летіла на Кіпр.
- Після сімейного відпочинку пара засвітилась на весіллі друзів – Дмитра Сови та Даші Легейди, де акторка спіймала букет нареченої.
- Сам Олександр Еллерт скуповував усі квіти для Мішиною, катав на гвинтокрилі та викладав свічками "Люблю тебе, Ксю", тоді як вона розповідала про "складний період і кризу в стосунках".
- Наприкінці жовтня акторка ошелешила заявою: "Ми не разом". Після цього Еллерт припинив коментувати її фото, і вони відписались одне від одного в інстаграмі.