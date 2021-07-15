Летние образы королевы Летиции: фото в легких платьях и изысканных костюмах

15 июля 2021 , 19:50
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Источник:

24 канал

Испанская королева Летиция летом поражает женственными аутфитами, для которых выбирает легкие платья и изысканные костюмы. Подборку лучших образов Ее Величества, в которых она уже выходила на публику этим летом смотрите на Showbiz 24!

Королева Испании для многих является примером женственности, элегантности и красоты. Она знает, как привлечь к себе внимание публики и всегда выглядеть великолепно. Именно поэтому каждый ее светский выход активно обсуждают в сети. Мы подготовили для вас подборку лучших аутфитов Ее Величества, которыми она уже успела похвастаться этим летом.

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Летние образы королевы Летиции

  • На праздничное мероприятие по случаю Дня Вооруженных Сил, которое состоялось в Мадриде, королева прибыла в романтическом платье розового цвета.


Королева Летиция в платье розового цвета / Фото Getty Images

  • Королева Летиция в ярком оранжевом костюме приезжала на вручение премии Мигеля де Сервантеса 2020 года поэту Франсиско Бринесу в доме автора.


Королева Летиция в оранжевом костюме / Фото Getty Images


Королева Летиция в платье от Hugo Boss розового цвета / Фото Getty Images

  • Ее Величество летом посетила еще один музей. На этот раз в изумрудном платье с цветочным принтом от бренда Maje.


Королева Летиция в изумрудном платье от бренда Maje / Фото Getty Images

  • Правительство Андалусии наградило короля Испании Филиппа VI первой медалью Почета Андалусии. На торжественном событии его жена присутствовала в невероятно красивом голубом платье.


Королева Летиция в голубом платье / Фото Getty Images


Королева Летиция в черном платье с бежевым принтом / Фото Getty Images

  • На торжественном обеде с генеральным секретарем ООН жена Филиппа VI появилась в небесно-голубом платье по колено с цветочной вышивкой.


Королева Летиция в голубом платье с цветочной вышивкой / Фото Getty Images


Королева Летиция в льняном костюме голубого цвета / Фото Getty Images


Королева Летиция в белых одеждах и король Филипп VI / Фото Getty Images


Королева Летиция в молочном костюме во время семейного выхода / Фото Getty Images

Автор: Христина Кобак