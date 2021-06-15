Испанская королева умеет потрясать публику роскошными аутфитами. Она все чаще посещает официальные мероприятия, на которых демонстрирует изысканный вкус в одежде.
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Летний look королевы Летиции
У мужа Ее Величества было важное событие, поэтому Летиция стремилась выглядеть как можно лучше. Она позировала рядом с любимым в легком летнем платье насыщенного голубого цвета длины миди. Наряд был без рукавов, прекрасно подчеркнул стройную талию королевы и ее красивые рельефные руки. Украшением платья стал пояс в тон с двумя пуговицами.
Элегантную одежду Летиция соединила с лакированными бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. В руке Ее Величество держала маленький голубой клатч. Из украшений образ дополняли минималистичные серьги. Стилисты поработали и над прической и макияжем королевы. Ее волосы уложили ровно, веки накрасили коричневыми тенями, а ресницы – черной тушью. На лице у Летиции неизменно была защитная маска.
Стоит отметить, что цвет платья не только был очень нежным и подходил королеве Испании, но и подчеркнул ее идеальный золотистый загар.
Королева Летиция в голубом платье / Фото Getty Images
Предыдущие выходы испанской королевы
- Жена короля Филиппа VI появилась на открытии выставки, посвященной испанской писательнице и журналистке Эмилии Пардо Басан, в элегантном молочном платье.
- Королева Летиция побывала на встрече с Фондом против наркомании в сдержанном платье серого цвета.
- Королевская чета Испании побывала на праздничном мероприятии по случаю Дня Вооруженных Сил, состоявшегося в Мадриде. Летиция предстала перед публикой в нежном платье розового цвета.