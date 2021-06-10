Первое светское мероприятие проходило в рамках празднования 100-летия со дня рождения испанского кинорежиссера Луиса Гарсиа Берланга. Он был знаменитым испанским кинорежиссером и сценаристом, а в 1994 году его фильм Todos a la cárcel получил три премии "Гойя" в категориях "лучший фильм", "лучший режиссер" и "лучший звук". По случаю праздника в академии состоялась выставка фотографий со знаменитым художником, которую 9 июня посетила монаршая семья. Касательно второго события, то пара присутствовала на открытии выставки "Одалиска" – она ​​была посвящена творчеству художников, которые изображали на картинах образы женщин-рабынь или горничных – "одалисок".

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Выходы королевы Летиции

Накануне королева Летиция надела новое шелковое платье длины макси от Hugo Boss розового цвета. Свой образ она дополнила изящными туфлями из крокодиловой кожи Carolina Herrera. Королева не дополняла наряд аксессуарами, зато стилисты подчеркнули ее лицо дневным макияжем, а волосы – выровняли. Летиция выглядела просто и одновременно очень роскошно, а такой образ можно легко надеть на свидание или прогулку всем ее поклонницам.



Безупречная Летиция в розовом платье Hugo Boss / Фото Getty Images

Уже в четверг, 10 июня, испанская королева надела не менее красивый и летний образ – изумрудное платье с цветочным принтом от бренда Maje. Ее look дополняли замшевые туфли-лодочки бежевого цвета и фиолетовый клатч в тон цветов на платье. Из украшений на Летиции было только эффектное золотое кольцо на указательном пальце руки и изумрудные серьги. Неизменным атрибутом двух выходов королевы стала защитная медицинская маска.



Королева Летиция в изумрудном платье Maje / Фото Getty Images