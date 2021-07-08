Испанская королевская чета открыла ярмарку ARCO 2021 – ярмарку современного искусства в Мадриде. Конечно, без внимания публики не остались образы монархов.

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Безупречные образы монархов

Для торжественного мероприятия Ее Величество выбрала летний костюм из легкой ткани белого цвета, состоящий из блузки оригинального кроя и брюк. Такой look королева соединила с лакированными бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. В руке она держала маленькую белую сумочку.

Король Филипп VI предстал перед публикой в ​​сером костюме, голубой рубашке и бежевом галстуке. Соединил такой наряд с коричневыми туфлями. На лицах обоих монархов были белые защитные маски, которые являются неизменными атрибутами их аутфита во время каждого выхода.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

Волосы королева уложила в легкие локоны, которые сцепила в хвост сзади. Такая прическа подчеркнула седину Ее Величества. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и черной тушью на ресницах. Довершила безупречный look длинными серьгами с красивыми белыми цветами.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

Напомним, недавно испанская королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочерьми Софией и Леонор провели встречу с лауреатами премии "Принцесса Жирона" в Palauet Albeniz. Мероприятие состоялось в Барселоне. Тогда Ее Величество надела платье из денима темно-синего цвета.