Мероприятие, на котором побывала монаршая пара, состоялось в Валенсии в Испании. Поскольку день был теплым и солнечным, то Летиция продемонстрировала яркий весенний аутфит.

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Эффектный образ королевы Летиции

Ее Величество появилась рядом с мужем в ярком костюме оранжевого цвета, состоящем из широких брюк с распорками снизу и длинного асимметричного платья с длинными рукавами. Наряд не имел никаких украшений, однако Летиция в нем была очень стильной и изысканной.

Look королева соединила с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы она собрала в аккуратный пучок сверху, а на лице сделала фирменный повседневный макияж с акцентом на глазах. В руке Летиция держала клатч в тон костюма.

Коронавирус никуда не исчез, поэтому королевская пара еще раз напомнила о важности соблюдения мер безопасности во время пандемии. Король и королева надели белые защитные маски.



Выход королевской пары Испании / Фото Getty Images



Яркий look королевы Летиции / Фото Getty Images

Весенние аутфиты испанской королевы