Мероприятие, на котором побывала монаршая пара, состоялось в Валенсии в Испании. Поскольку день был теплым и солнечным, то Летиция продемонстрировала яркий весенний аутфит.
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Эффектный образ королевы Летиции
Ее Величество появилась рядом с мужем в ярком костюме оранжевого цвета, состоящем из широких брюк с распорками снизу и длинного асимметричного платья с длинными рукавами. Наряд не имел никаких украшений, однако Летиция в нем была очень стильной и изысканной.
Look королева соединила с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы она собрала в аккуратный пучок сверху, а на лице сделала фирменный повседневный макияж с акцентом на глазах. В руке Летиция держала клатч в тон костюма.
Коронавирус никуда не исчез, поэтому королевская пара еще раз напомнила о важности соблюдения мер безопасности во время пандемии. Король и королева надели белые защитные маски.
Выход королевской пары Испании / Фото Getty Images
Яркий look королевы Летиции / Фото Getty Images
Весенние аутфиты испанской королевы
- На Дне сбора средств для Красного креста Летиция повторила элегантный образ в платье с цветочным принтом.
- Для поездки на VI Образовательный конгресс по редким болезням Ее Величество выбрала классические брюки красного цвета и белую блузку с пышными рукавами.
- В институте Сервантеса королева предстала перед камерами фотографов в роскошном синем платье.