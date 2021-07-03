Неделю официальных выходов Филипп VI и Летиция завершили обедом в честь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которого недавно переизбрали на второй срок. Мероприятие устроили в Королевском дворце Мадрида. Для появления среди чиновников королева Испании выбрала яркий look.

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Образ королевы Летиции

На торжественном обеде жена Филиппа VI появилась в небесно-голубом платье ниже колена. Наряд с пышным низом и прозрачными рукавами украшен цветочной вышивкой розовых и красных цветов. Роскошное платье от премиального бренда Carolina Herrera подчеркнуло изящную фигуру Летиции.

Яркий образ она довершила нежно-розовым клатчем и туфлями-лодочками на высоком каблуке. Обувь и аксессуары от бренда Magrit. Волосы королева Испании уложила ровно, а лицо, как и положено, прикрыла защитной маской.



Королева Летиция в цветочном платье / Фото Getty Images

Добавим, на этой неделе Летиция и Филипп VI с дочерьми посетили мероприятие в Барселоне. В полном составе королевская семья Испании провела встречу с лауреатами Премии "Принца Жирона". Тогда Летиция покорила образом в темном платье из денима.