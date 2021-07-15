Король и королева Испании посетили государственное мероприятие и почтили память жертв коронавируса. Монаршая семья пришла на мероприятие в сдержанном наряде.

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Элегантный look королевы Летиции

Ее Величество предстала перед участниками мероприятия в элегантном темно-синем платье. У наряда было изящное декольте и короткие рукава, украшены черной вышивкой. Стройную талию Летиции подчеркнул тонкий тканевый пояс. Такой look королева совместила с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы Летиция собрала в аккуратный пучок сзади. На лице она сделала повседневный макияж с акцентом на глазах и надела белую защитную маску. Королева любит различные клатчи. На этот раз она довершила аутфит черным аксессуаром.



Королева Летиция и король Филипп V и / Фото Getty Images

Король Филипп VI позировал рядом с любимой в черном костюме, белой рубашке, синем галстуке и обуви черного цвета. На его лице также была защитная маска.



Королева Летиция и король Филипп V и / Фото Getty Images

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