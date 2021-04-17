Королевская семья Великобритании готовится к похоронам принца Филиппа, которые состоятся уже через несколько часов. Неделю британцы, лидеры других государств и монархи оплакивали герцога Эдинбургского и делились воспоминаниями о нем.

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Новое фото Елизаветы II и принца Филиппа

Накануне похорон на официальной странице королевской семьи появилось новое фото монаршей четы. На нем Елизавета II и Филипп изображены, сидя на траве на вершине Койлеса Муика на фоне гор в Шотландии. Фотографию сделали в 2003 году. Влюбленные мило улыбались и наслаждались теплым солнечным днем.

В заметке указано, что именно королева пожелала поделиться частной фотографией, где изображена с герцогом.

Ее Величество и королевская семья благодарны за все слова сочувствия со всего мира. Они были тронуты увидеть и услышать так много людей, которые делятся приятными воспоминаниями о герцоге на праздновании его жизни,

– написано в публикации.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

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