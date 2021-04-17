Королівська сім'я Великої Британії готується до похорону принца Філіпа, який відбудеться вже за декілька годин. Тиждень британці, лідери інших держав та монархи оплакували герцога Единбурзького та ділилися спогадами про нього.

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Нове фото Єлизавети ІІ і принца Філіпа

Напередодні похорону на офіційній сторінці королівської родини з'явилося нове фото монаршого подружжя. На ньому Єлизавета ІІ та Філіп зображені, сидячи на траві на вершині Койлеса Муїка на тлі гір в Шотландії. Світлину зробили у 2003 році. Закохані мило усміхалися та насолоджувалися теплим сонячним днем.

У дописі зазначено, що саме королева забажала поділитися приватною фотографією, де зображена з герцогом.

Її Величність і королівська сім'я вдячні за всі слова співчуття з усього світу. Вони були зворушені побачити та почути так багато людей, які діляться приємними спогадами про герцога на святкуванні його життя,

– написано у публікації.



Принц Філіп та королева Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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