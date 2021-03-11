Після скандального інтерв'ю: королева Єлизавета II зателефонує принцу Гаррі
Королева Єлизавета II все ще стурбована резонансним інтерв'ю, яке її онук принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали Опрі Вінфрі. Її Величність має намір особисто поговорити з Гаррі телефоном.
Джерело:The Daily Mail
Обговорення навколо зізнань принца Гаррі та Меган Маркл щодо монаршої родини досі тривають. Тепер королева Єлизавета II прагне приватно поговорити з онуком та з'ясувати усі конфліктні питання.
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Її Величність зателефонує принцу Гаррі
Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл вразило не лише прихильників, а й королівську сім'ю. Члени монаршої родини декілька днів не реагували на резонансні подробиці з життя подружжя у королівському палаці, а тепер з'явилася інформація, що Єлизавета II має намір особисто поговорити з Гаррі.
Британська королева заборонила офіційним представникам палацу публічно обговорювати інтерв'ю Меган та Гаррі з Опрою Вінфрі.
За даними видання The Daily Mail, найближчим часом королева зателефонує принцу Гаррі, щоб поговорити з ним. Розмова відбуватиметься без свідків.
Інтерв'ю Принца Гаррі та Меган Маркл:
- подружжя розсекретило стать другої дитини;
- Меган Маркл та принц Гаррі таємно одружилися за 3 дні до телевізійного весілля;
- Кейт Міддлтон довела дружину Гаррі до сліз;
- Меган Маркл заявила, що королівська сім'я змушувала її мовчати;
- дружина принца Гаррі думала про самогубство;
- Меган розповіла про расизм у монаршій родині.
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