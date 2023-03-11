Артисты просят Минкульт не применять жесткие ограничения для артистов и наказать виновных. 24 Канал собрал комментарии украинских знаменитостей о выезде за границу.

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Почему возник скандал с выездом за границу

В сети активно обсуждают два скандала с артистами, которые беспрепятственно уехали из Украины во время войны, ведь получили разрешение от Министерства культуры и информационной политики.

В частности, юморист Андрей Щегель получил три повестки в Украине, но все равно смог уехать за границу как артист. Уже будучи в Турции он оскандалился циничными фразами об Украине, а затем просил прощения.

Украинский режиссер и клипмейкер Тарас Голубков также получил разрешение на пересечение границы, хотя и солгал Минкульту о целях поездки. Он сказал, что якобы хотел снять видео об Украине, а на самом деле снял клип для росинки Клавы Коки.

Поэтому в Министерстве культуры сообщили об изменениях. Там подготовили более жесткий порядок получения разрешений на выезд для мужчин призывного возраста. Кроме того, некоторых артистов уже завернули пограничники и не позволили пересечь границу.

Кто из звезд уже получил отказ

Украинская джаз-панк группа The Hypnotunez пожаловалась, что не может приехать на благотворительные концерты в Европе. 8 марта группа должна была сыграть на сцене в Германии, но "застряла" на пункте пропуска на 20 часов.

Впоследствии они узнали, что Минкульт изменил правила выезда артистов за границу. Так, у музыкантов сорвалось 16 концертов на март. Артисты вернулись домой. "Но мы не сдаемся, мы продолжаем бороться", – добавила группа The Hypnotunez.



Отказали в выезде за границу и Дмитрию Мазуряку с Никитой Будашем из группы KAZKA. Они должны выступить в Лондоне 12 марта, но ребят-музыкантов не выпускают из страны.

Как артисты реагируют на ситуацию

На фоне скандалов Министерство культуры отменяет разрешения даже порядочным и уже проверенным артистам, уже неоднократно бывавшим за границей. Поэтому звезды начали публиковать в соцсетях свои истории с тэгом #культурныйпуть.

Сергей Жадан

Писатель Сергей Жадан попросил Минкульт и дальше выпускать артистов за границу, потому что и сам находится сейчас в Нью-Йорке со спектаклем о Харькове.

По его мнению, "опыт и пример двух недоумков и негодяев не должны перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры". Он отметил, что сегодня культура – важная составляющая информационного фронта и волонтерской деятельности.

Tvorchi

Tvorchi заявили, что под вопросом их выступление в Найроби на следующей неделе, куда USAID пригласил их выступить на открытии мурала в рамках проекта "Стена".

Кроме того, неизвестно, выпустят ли артистов из Украины для участия во всех промо-мероприятиях перед Евровидением-2023. "Мы надеемся, что справедливость победит, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", – написали они.

ТНМК

Участники группы "Танок на майдані Конго" также убеждены, что культурный путь для музыкантов должен существовать. С начала полномасштабной войны ТНМК пять раз выезжали за границу, чтобы собрать деньги для нужд ВСУ. Группа сейчас имеет возможность закупать дроны.

"Мы должны доносить до Европы и мира истории о нашей войне! Войско нуждается в нашей помощи, мы подставляем плечо государству", – заметил Александр Фоззи. В свою очередь Фагот добавил, что убивать хорошие инициативы из-за двух или трех недобросовестных артистов не стоит.

Коля Серьга

Музыкант также высказал свое мнение по поводу ситуации с выездом артистов.

Коля Серьга привел в пример хор Александра Кошица, который в 1919 году во время наступления Красной армии на Украину гастролировал в Европе и Америке. Специально для этого Леонтович написал знаменитую композицию "Щедрик".

Конечно, в семье не без щегелей и голубковых. Я считаю, что они вообще не имеют никакого отношения к культуре. Это ядовитые паразиты, мимикрирующие под культурных деятелей,

– сказал певец.

По мнению артиста, культурных деятелей нельзя лишать права временного выезда из Украины. Это важно не только для сбора средств, но и для поддержания связи с украинцами за границей.

Alyona Alyona

Рэперка в Instagram-Stories подчеркнула, что у нее накипело из-за того, что многие люди, пользуясь разрешением Минкульта, выехали за границу и дискредитируют тех артистов, которые ездят по миру и собирают средства для Украины.

Они делают все, чтобы об Украине слышали везде. Я тоже была на одном фестивале единственной приглашенной украинкой и говорила, что у нас сейчас происходит,

– добавила Alyona.

По ее словам, предателей нужно наказать.

Onuka

Группа Onuka также подчеркнула, что, начиная с весны 2022 года, они дали множество благотворительных концертов, сотрудничая со многими украинскими фондами и поддерживая ВСУ.

Десятки наших коллег также ревностно отдавались делу, каждый раз возвращаясь в Украину и продолжая свое дело дома. Мы сформировали крепкий культурный фронт, который служит тылом нашим воинам и не дает миру забыть об Украине,

– заявили в группе.

Там добавили, что, к сожалению, существуют исключения и артисты-предатели. "Это стыд. Это досадно. Я очень надеюсь, что такие люди не стоят того, чтобы из-за них отменили возможность сознательным артистам продолжать свое доброе дело", – сказали в пресс-службе.

"Без обмежень"

Солист группы Сергей Танчинец сообщил, что их группа почти год проводит постоянные концерты за границей, за это время собрали около 10 миллионов гривен для ВСУ.

Опыт некоторых выехавших людей, которые получили официальное разрешение от Минкульта и не вернулись, не должен прекратить деятельность украинских артистов, заботящихся о своей стране,

– заявил вокалист.

По его словам, культура всегда была двигателем революций и борьбы за свободу. "И мы не должны дать возможности предателям уничтожить усилия тысяч культурных деятелей", – добавил он.

К слову, недавно певец Владимир Дантес пожаловался на звездных коллег, которые уезжают за границу и не возвращаются. Артист говорил, что так они подставляют тех, кто едет из страны временно и на самом деле с благотворительной целью.