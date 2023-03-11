Артисти просять Мінкульт не застосовувати жорсткі обмеження для артистів та покарати винних. 24 Канал зібрав коментарі українських знаменитостей щодо виїзду за кордон.

До теми Відчуваю огиду, – Тарас Тополя відреагував на скандал зі Щегелем і зізнався, яких людей зневажає

Чому виник скандал з виїздом за кордон

У мережі активно обговорюють два скандали з артистами, які безперешкодно виїхали з України під час війни, адже отримали дозвіл на це від Міністерства культури та інформаційної політики.

Зокрема, гуморист Андрій Щегель отримав три повістки в Україні, але все одно зміг виїхати за кордон як артист. Вже будучи в Туреччині, він оскандалився цинічними фразами про Україну, а потім просив вибачення.

Український режисер та кліпмейкер Тарас Голубков також отримав дозвіл на перетин кордону, хоча й збрехав Мінкульту про мету поїздки. Він сказав, нібито хотів зняти відео про Україну, а насправді зняв кліп для росіянки Клави Коки.

Тому в Міністерстві культури повідомили про зміни. Там підготували жорсткіший порядок отримання дозволів на виїзд для чоловіків призовного віку. Крім того, деяких артистів вже завернули прикордонники та не дозволили перетнути кордон.

Хто з зірок вже отримав відмову

Український джаз-панк гурт The Hypnotunez поскаржився, що не може доїхати на благодійні концерти в Європі. 8 березня гурт мав зіграти на сцені в Німеччині, але "застряг" на пункті пропуску на 20 годин.

Згодом вони дізналися, що Мінкульт змінило правила виїзду артистів за кордон. Так, у музикантів зірвалося 16 концертів на березень. Артисти повернулися додому. “Але ми не здаємося, ми продовжуємо боротися", – оголосив гурт The Hypnotunez.



Відмовили у виїзді за кордон і Дмитру Мазуряку з Микитою Будашем з гурту KAZKA. Вони повинні виступити у Лондоні 12 березня, але хлопців-музикантів не випускають з країни.

Як артисти реагують на ситуацію

На тлі скандалів Міністерство культури скасовує дозволи навіть порядним і вже перевіреним артистам, які вже неодноразово бували за кордоном. Тому зірки почали публікувати в соцмережах свої історії з тегом #культурнийшлях.

Сергій Жадан

Письменник Сергій Жадан попросив Мінкульт і далі випускати артистів за кордон, бо і сам перебуває зараз у Нью-Йорку з виставою про Харків.

На його думку, "досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури". Він зазначив, що сьогодні культура – це важлива складова інформаційного фронту і волонтерської діяльності.

Tvorchi

Tvorchi заявили, що під питанням їхній виступ у місті Нейробі наступного тижня, куди USAID запросив їх виступити на відкритті муралу в рамках проекту "Стіна".

Крім того, невідомо, чи артистів випустять з України для участі у всіх промо-заходах перед Євробаченням-2023. “Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України, – написали вони.

ТНМК

Учасники гурту "Танок на майдані Конго" також переконані, що культурний шлях для музикантів має існувати. З початку повномасштабної війни ТНМК п’ять разів виїжджали за кордон, аби назбирати гроші для потреб ЗСУ. Гурт зараз має можливість закуповувати дрони.

"Ми мусимо доносити до Європи та світу історії про нашу війну! Військо потребує нашої допомоги, ми підставляємо плече державі", – зауважив Олександр Фоззі. У свою чергу Фагот додав, що вбивати хороші ініціативи через двох чи трьох недобросовісних артистів не варто.

Коля Сєрга

Музикант теж висловив свою думку щодо ситуації з виїздом артистів.

Коля Сєрга навів у приклад хор Олександра Кошиця, який у 1919 році під час наступу червоної армії на Україну гастролював у Європі та Америці. Спеціально для цього Леонтович написав знамениту композицію "Щедрик".

Звичайно, в сім'ї не без щегелей і голубкових. Я вважаю, що вони взагалі не мають жодного відношення до культури. Це отруйні паразити, які мімікують під культурних діячів,

– сказав співак.

На думку артиста, культурних діячів не можна позбавляти права на тимчасовий виїзд з України. Це важливо не лише для збору коштів, а й для підтримки зв'язку з українцями за кордоном.

Alyona Alyona

Реперка в Instagram-Stories наголосила, що в неї накипіло через те, що багато людей, користуючись дозволом Мінкульту, повиїжджали за кордон і паплюжать чисту совість тих артистів, які їздять по світу і збирають кошти для України.

Вони роблять все, щоб про Україну чули скрізь. Я теж була на одному фестивалі єдиною запорошеною українкою і говорила про те, що в нас зараз відбувається,

– додала Alyona.

За її словами, зрадників треба покарати.

Onuka

Гурт Onuka теж наголосив, що починаючи з весни 2022 року вони дали безліч благодійних концертів, співпрацюючи з багатьма українськими фондами та підтримуючи ЗСУ.

Десятки наших колег так само відчайдушно віддавались справі, кожного разу повертаючись до України і продовжуючи свою справу вдома. Ми сформували міцний культурний фронт, що служить тилом нашим воїнам і не дає світові забути про Україну,

– заявили в гурті.

Там додали, що, на жаль, існують винятки та митці-зрадники. "Це сором. Це прикрість. Я дуже сподіваюсь що такі люди не варті того, щоби через них скасували можливість свідомим митцям продовжувати свою сумлінну справу", – сказали у пресслужбі.

"Без обмежень"

Соліст гурту Сергій Танчинець повідомив, що їхній гурт майже рік проводить постійні концерти за кордоном, за цей час зібрали близько 10 мільйонів гривень для ЗСУ.

Досвід деяких людей, які виїхали, отримавши офіційний дозвіл від Мінкульту, і не повернулися немає припинити діяльність українських артистів, які дбають про свою країну,

– заявив вокаліст.

За його словами, культура завжди була рушієм революцій та боротьби за свободу. "І ми не маємо дати можливості зрадникам знищити зусилля тисяч культурних діячів", – додав він.

До слова, нещодавно співак Володимир Дантес поскаржився на зіркових колег, які виїжджають за кордон та не повертаються. Артист казав, що так вони підставляють тих, хто їде з країни тимчасово та справді з благодійною метою.