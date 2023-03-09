Разрешением на выезд из Украины режиссер воспользовался, чтобы снять клип для россиянки Клавы Коки, которая поддерживает режим Путина. Как Голубков обманул Минкульт – читайте ниже.

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Выяснилось, что Министерство культуры предоставило разрешение режиссеру Тарасу Голубкову на временный выезд с Украины с 14 по 30 ноября 2022 года. Он предоставил все подтверждающие документы для поездки.

Голубков даже объяснил важность своей "миссии" за границей – он якобы хотел снять в Европе документальный фильм о войне The War Diary вместе с латвийским продакшном. Он обещал, что покажет истории настоящих людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах войны.

Однако Тарас Голубков соврал, на самом деле он уехал в Москву снимать клип для Клавы Коки. Сам режиссер пока не прокомментировал этот скандал.

Справка! Россиянка Клава Кока выступала в Донецке, незаконно посещала оккупированный Крым и даже получала ордена от так называемой ДНР. Доказательства этого еще три года назад опубликовал военный обозреватель и основатель Defence Blog Дилан Малясов.

Напомним, что Тарас Голубков и до 24 февраля 2022 года режиссировал клипы россиянам. В частности, именно он является автором видео Клавы Коки на песню "Пьяную домой", а также снял "Романы" Филиппу Киркорову, чем ужасно гордился.

"Даже представить было трудно, что окажусь на одной площадке одновременно с Катей Варнавой и Филиппом Киркоровым", – писал украинец и подчеркивал, что "хотел показать магию, которой владеет" путинист.