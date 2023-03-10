Музыкант отметил важность волонтерской деятельности артистов за рубежом. Добавим, что сам Сергей Жадан сейчас находится в турне в США.

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Скандалы с выездом артистов за границу

В сети сейчас активно обсуждают два скандала с артистами, которые беспрепятственно уехали во время войны с Украиной, потому что получили разрешение на это от Министерства культуры и информационной политики:

Украинский режиссер и клипмейкер Тарас Голубков получил разрешение на пересечение границы от Минкульта, хотя и солгал о целях поездки. Он сказал, что якобы хотел снять видео об Украине.

В то же время юморист Андрей Щегель получил три повестки в Украине, но все равно смог выехать за границу как артист – по разрешению Минкульта. Он оскандалился циничными фразами об Украине.

Поэтому в Министерстве культуры сообщили, что ситуация усложняется тем, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте. Ведь Минкульт уже подготовил более жесткий порядок получение разрешений на выезд для мужчин призывного возраста.

Жадан просит не отнимать у артистов возможность выезда

Украинский писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан записал видеообращение, в котором артист подчеркнул, чтобы артистам оставили возможность выезжать за границу.

Он сообщил, что сейчас находится в Нью-Йорке, где выступит со спектаклем о Харькове 20 – 30-х годов о поколениях уничтоженных художников в те времена.

Как я попал сюда? Я подал заявку и получил официальное разрешение Минкульта. Обратно в Украину возвращаюсь 21 марта. Опыт и пример двух недоумков и негодяев не должен перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры, больше года работающих на нашу победу, месяцами вкладывающихся в борьбу,

– сказал Жадан.

По его мнению, ситуация проста – если кто-то нарушил законодательство, он должен отвечать перед законом Украины, но если кто-то честно работает на свою страну, на свою армию и на свое государство – то должен иметь возможность заниматься своей деятельностью.

Жадан прокомментировал скандал с разрешениями для артистов от Минкульта: видео

Он отметил, что сегодня культура – важная составляющая информационного фронта и волонтерской деятельности.

Надеюсь, что все понимают, что каждый украинский концерт, каждая украинская премьера и каждый литературный вечер писателя сегодня это еще одна попытка проговорить и напомнить происходящему в Украине миру.

– заявил Жадан.

По его словам, без волонтерской помощи украинской армии было бы очень тяжело. А деятельность украинских художников – это миллионы долларов, собранных по всему миру. Так, за прошедшую осень на своих благотворительных мероприятиях за границей он вместе с группой "Жадан и Собаки" собрал пять миллионов гривен для ВСУ.

К слову, недавно певец Владимир Дантес пожаловался на звездных коллег, уезжающих за границу и не возвращающихся. Артист говорил, что так они подставляют тех, кто едет из страны временно и в самом деле с благотворительной целью.