Еще 8 марта группа The Hypnotunez должна была выйти на сцену в Германии, но "застряла" на пункте пропуска на 20 часов. Только на границе они узнали, что Министерство культуры и информационной политики изменило правила выезда за границу. Так, у музыкантов сорвалось 16 концертов на март.
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Группу The Hypnotunez не выпустили за границу
Мы ехали в Европу к вам. Однако на границе с Польшей ждем уже более 20 часов. В связи с последними событиями вокруг Минкульта и так называемых "артистов" они приостановили выезд артистов и музыкантов за границу, объявив о каких-то новых изменениях и правилах, о которых никто не знает,
– написал The Hypnotunez.
Ребята поделились, что прямо на пункте пропуска стучали во все возможные двери – звонили министрам, главе военной администрации, консулам стран, где хотели сыграть, но все напрасно.
"С большой грустью должны сообщить, что мы пока возвращаемся домой. К сожалению, мы бессильны. От нас больше ничего не зависит. Все разводят руками. Мы вложили много усилий, времени, договоренностей, денег, чтобы этот тур состоялся. Мы не сдаемся! Мы продолжаем бороться", – объявила группа The Hypnotunez.
- Такое решение Минкульта, вероятно, связано со стендап-комиком Андреем Щегелем, который выехал из Украины как "артист" и заявил: "Это выбор ребят – погибать". Ему якобы пришло три повестки, но "военкомов он не боится", потому что отсиживается в Турции и "определяет себя как свободного человека". Юморист также назвал Украину "цирком с попаянными дебилами, в которых нет шансов на гражданскую жизнь". Позже Щегель, конечно же, извинился за свои цинические заявления, но оправдался тем, что провокация – это работа комика.
- На днях выяснилось, что еще один украинский "артист" обманул Минкульт, чтобы сбежать от войны – режиссер Тарас Голубков. Он прикрылся тем, что хочет снять в Европе документальный фильм о войне The War Diary, а сам поехал творить клип для россиянки и путинистки Клавы Коки.