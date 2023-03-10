Еще 8 марта группа The Hypnotunez должна была выйти на сцену в Германии, но "застряла" на пункте пропуска на 20 часов. Только на границе они узнали, что Министерство культуры и информационной политики изменило правила выезда за границу. Так, у музыкантов сорвалось 16 концертов на март.

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Группу The Hypnotunez не выпустили за границу

Мы ехали в Европу к вам. Однако на границе с Польшей ждем уже более 20 часов. В связи с последними событиями вокруг Минкульта и так называемых "артистов" они приостановили выезд артистов и музыкантов за границу, объявив о каких-то новых изменениях и правилах, о которых никто не знает,

– написал The Hypnotunez.

Ребята поделились, что прямо на пункте пропуска стучали во все возможные двери – звонили министрам, главе военной администрации, консулам стран, где хотели сыграть, но все напрасно.

"С большой грустью должны сообщить, что мы пока возвращаемся домой. К сожалению, мы бессильны. От нас больше ничего не зависит. Все разводят руками. Мы вложили много усилий, времени, договоренностей, денег, чтобы этот тур состоялся. Мы не сдаемся! Мы продолжаем бороться", – объявила группа The Hypnotunez.