Кроме того, Щегель пожаловался на адресовавшиеся ему угрозы и его семьи. Ведь украинцев очень возмутили его слова о военных и Украине.

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Щегель записал извинения украинцам

Теперь комик наконец-то решил объяснить свои циничные высказывания об украинцах.

"Приношу прощения всем, кому этот скандал нанес страданий. Провокация является работой комика, но "поиск врагов и охота на ведьм" вышли за пределы разумного", – сказал Щегель.

Он заявил, что не является врагом для Украины. Кроме того, он обвинил и СМИ, заявив, что они заинтересованы только в кликбейтах, "порождающих ненависть".

Напомним, что он, в частности, оскандалился своим заявлением о защитниках, сказал, что это их выбор – погибать. Теперь комик заговорил по-новому.

Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека – погибать на войне, ведь украинцы сознательно выбирают страну и хотят бороться за нее. В результате это, к сожалению, порой приводит к гибели лучших детей страны.

– высказался Щегель.

Комик пожаловался на угрозы

Стендапер добавил, что не презирает всех украинцев. Он также пожаловался на угрозы ему и семье от украинцев.

"Последнее видео моей эмоциональной речи, вырванное из контекста, является лишь моей гневной реакцией на бесконечные угрозы расправы и убийства меня и моей семьи, которые просто сводят с ума", – заявил Андрей Щегель.

Добавим, что сейчас сложно оценить искренность его слов, ведь заметно, как комик читает это обращение. Будем откровенны, прощения действительно не впечатляют и не уменьшают злость на артиста. Вероятно, он извинился только из-за угроз, а не по собственной воле.

Поэтому следует осторожно прислушаться к его заявлениям, мало верится, что он действительно изменил свое мнение по Украине. И пока настоящие герои защищают Украину от российских захватчиков, такие "искренние украинцы", как Андрей Щегель, позорят наше государство.

Как украинцы реагируют на прощение комика

Отметим, что эти неискренние извинения вообще не затронули украинцев. Большинство до сих пор негативно относится к Щегелю. В частности, в комментариях к видео украинцы пишут следующее:

"Из листочка извинения не нужны".

"Кайфовал от твоих стендапов, и маргарин в твоей голове – это п**да. Чувак, хейт ты ловишь заслуженно".

"Снова какой-то не смешной стендап вышел. Андрюша, давай по новой".

"Нет, чувак, не верим. Слова о том, что Украина — это цирк с д*билами и ни на что не способное гражданство звучали гораздо искреннее, чем это. Интернет все помнит".

"Убежал, так и живи себе молча, а захотел на публику хвастаться этим, да еще и в такой манере – получил то, что заслужил. Я давно живу за границей и больше года виню себя, что не вернулся, чтобы вступить в ВСУ" .

"Андрюшка, чего это ты не такой веселый и не уверен? И что уже не смешно? Надеюсь, что это все только начало и ты ответишь сполна за все то, что сказал".

"Что ты, фраер, сдал назад?"

"Тебе пи**ец. Делай пластику лица и своди тату, это единственный шанс спастись".

Что на заявления Щегеля говорят в Минкульте

Юморист Андрей Щегель заявил, что после повесток скрылся из Украины в Турцию. Он смог уехать за границу как артист, по разрешению Министерства культуры и информационной политики. Его циничные фразы об Украине вызвали негодование и критику украинцев.

В Минкульте отреагировали на сложившуюся ситуацию. Там подтвердили, что во время военного положения лицам, работающим в сфере культуры, оказывается содействие в разрешении на пересечение границы. Однако с обязательным возвращением в Украину.

В Минкульте подчеркнули, что после скандальной ситуации планируется изменить алгоритм действий, в частности, усилят ответственность за нарушение правил выезда и возвращения мужчин.

Важно добавить, что скандал вокруг уклонения от мобилизации Андрея Щегеля стражи порядка также возьмут под контроль.

Это не первый скандал, в который попадает Андрей Щегель. В мае 2022 года он отметился неуместной шуткой о погибших военных.