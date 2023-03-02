Певец и юморист Владимир Дантес подчеркнул, что на мероприятия по поддержке Украины знаменитости выезжают законно – через Министерство культуры и информационной политики. Все подают запросы, показывают, где будут выступать, и "если все ок" – выезжают. Однако, к сожалению, не все возвращаются.
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Дантес о коллегах-артистах, которые поехали за границу
Я никак не хочу наступать на вашу безопасность. Если вы думаете, что вам опасно, и вы это делаете ради семей. Но тем самым вы подставляете всех тех, кто выезжает за границу, чтобы сделать что-то для страны. Потому что с каждым не вернувшимся человеком все труднее и труднее каждому из нас выезжать и что-то делать,
– эмоционально заявил Владимир Дантес.
Кстати, выступать за границей ему морально проще, ведь там собирает деньги с украинцев, которые не под обстрелами, и заодно напоминает о войне тем, кто радуется жизни в Европе.
"Мне очень тяжело собирать деньги с украинцев в Украине. Мне нравственнее собирать там бабки и привозить их сюда, и напоминать людям, которые там: "Ало, война не закончилась". Потому что это очень быстро забывается", – подчеркнул Владимир Дантес.
- Кстати, певец также прокомментировал песню Потапа "Волонтер". Он лаконично заявил, что "коментари говорят сами за себя", но посочувствовал рэперу, "ибо может он так представляет себе волонтерство".
- Сам Дантес не хочет спекулировать на песнях о войне, потому что артисты сами превратили в шароварщину "байрактары, беспилотники, дроны, калину". "Чем больше слов о войне, тем хуже", – говорит певец.