За последнюю неделю разразились сразу два скандала с украинскими деятелями культуры, которые обманом выехали за границу – стендап-комиком Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым. На фоне этого Министерство культуры упраздняет разрешения даже порядочным и уже проверенным артистам. В частности, Дмитрию Мазуряку и Никите Будашу из группы KAZKA.

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Музыкантов из группы KAZKA не выпустили на концерт в Лондон

Таких как Щегель и Голубков Александра Зарицкая назвала "недоразумением", из-за которого нельзя ставить крест на всех художниках и музыкантах. Она напомнила, что есть артисты, которые благодаря Министерству культуры уже больше года собирают по миру деньги на помощь армии, рассказывают об Украине на разных площадках, поддерживают украинцев, вынужденно живущих вне дома, и останавливать их культурную миссию нельзя.

Сегодня очень важно наказать виновных, ведь от этого зависит, смогут ли, например, мои ребята выехать завтра на благотворительный концерт в Лондон, где наше выступление давно анонсировано. Пока им отказали,

– призналась KAZKA.

"Верю в справедливость и правду! И уверена, что украинская культура способна преодолевать границы и объединять нас ради совместной миссии – победы. Нам нужна ваша поддержка, друзья. Нам нужен культурный путь", – добавила Александра Зарицкая.

В комментариях группу KAZKA поддержала жена Монатика Ирина, а одна поклонница эмоционально попросила позволить им выступить в Лондоне: "Только не это! Их любят и ждут наши люди во всех странах! Они прославляют Украину, помогают армии и всегда возвращаются! Как КAZKA без Украины, как свирель без Карпат? Позвольте им показать свое творчество в Англии и вернуться домой".

Напомним! Стендап-комик Андрей Щегель выехал с разрешения Минкульта и не только не вернулся в Украину, но и сидя в Турции, говорит, что "это выбор ребят – погибать". В то время как режиссер Тарас Голубков соврал, что едет снимать документальный фильм The War Diary, а сам рванул делать клип для россиянки Клавы Коки.