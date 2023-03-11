Певец во время интервью не называл конкретных имен, однако из контекста было понятно, о ком он говорит. Очевидно, Тарас Тополя имел в виду комика Андрея Щегеля, выехавший за границу и возмутивший украинцев своими циничными заявлениями.

К теме На фоне скандалов с Щегелем и Голубковым: Жадан просит Минкульт выпускать артистов за границу

Вокалист "Антител" сказал, что не хочет ставить клеймо, но есть много публичных людей, к которым он лично испытывает отвращение и сразу.

Тополя вспомнил интервью стендапера Андрея Щегеля, который обманом сбежал из Украины в Турцию и заявил, что "это выбор – погибать", имея в виду украинских героев.

Это же ретранслятор огромного количества таких, скажем так, "странных людей", считающих зарплаты ВСУ. Они есть в обществе. Осуждать их я не могу, но имею право испытывать к ним отвращение,

– заявил артист.

Он считает, что публичные лица просто обязаны говорить об Украине и войне. Тополя подчеркнул, что их группа участвовала в войне, но и не переставала говорить публично. "Я как-то просто во время езды на велосипеде в свой батальон включился в какой-то онлайн-марафон", – вспомнил он.

Смотрите интервью с Тарасом Тополем: видео

Интересно, что на днях "Антитела" приехали в Германию, где провели концерт. Однако артисты также успели сделать "правильную" фотографию на фоне российского посольства. Все участники группы показали средний палец в сторону здания, на котором висел триколор страны-агрессора.

"Имеем напоминание всем: F*ck russia, F*ckputin! Glory to Ukraine! Glory to Russian Heroes!", – написали они в соцсетях.

К слову, за последнюю неделю разразились сразу два скандала с украинскими деятелями культуры, которые обманом выехали за границу – стендап-комиком Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым. На фоне этого Министерство культуры упраздняет разрешения даже порядочным и уже проверенным артистам. В частности ребят из группы KAZKA не выпустили за границу.