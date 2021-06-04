Свежий выпуск телесериала "Семейство Кардашян" снят во время семейного отдыха на озере Тахо, что на границе штатов Калифорния и Невада. Сначала Ким разозлил поднос с печеньем, из-за которого она могла набрать вес во время поездки. Однако истиной причиной публичной демонстрации гнева является ее развод с Канье Уэстом.

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В своей комнате Ким Кардашян рассказала сестрам о проблемах в браке с рэпером. Она пожаловалась на то, что чувствует себя неудачницей, ведь не является идеальной женой для Канье.

Я больше не могу. Почему я все еще нахожусь там, где застряла на долгие годы? Он переезжает в другой штат каждый год, а я должна быть вместе с ним, чтобы воспитывать детей,

– эмоционально высказалась Ким Кардашян.

Вместе с тем между бывшими нет борьбы и ненависти. Судя по словам звезды, они разошлись спокойно, без скандала. Более того, Ким хорошо отзывается об экс-возлюбленном и желает ему найти жену, которая будет сопровождать его повсюду.

"Он удивительный отец, он сделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает того, кто сможет поддержать каждый его шаг, идти за ним всюду и переехать в Вайоминг. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него", – отметила светская львица.

Добавим, слухи о разводе звездной четы ходили давно, однако официально бракоразводный процесс начался 19 февраля, когда Ким Кардашян подала все документы. Тогда вероятной причиной разрыва называли президентские амбиции Канье Уэста. Как выяснилось теперь, это была одна из ключевых проблем.

Как Ким Кардашян переживает развод с Канье Уэстом