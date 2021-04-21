Инсайдеры утверждают, что 40-летняя Ким Кардашьян очень изменилась после разрыва с Канье Уэстом. Она балансирует между работой, учебой на юриста, воспитанием четверых детей и много времени уделяет себе. Звезда часто встречается с друзьями и знакомится с новыми людьми.

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На днях она отдыхала в Майами с дизайнером Викторией Бекхэм, моделью и бывшей ассистенткой Стефани Шепард, популярным певцом Малума и другими знаменитостями. Именно там Ким Кардашьян осознала, что открыта к новым чувствам.

Ким сейчас очень весело. Она чувствует себя свободной и намного счастливее. Это новая эра для Ким. Она заинтересована в свиданиях, если появится подходящий человек. В ближайшее время она не хотела бы серьезных отношений,

– говорится в источнике.

"Она определенно наслаждается этим временем и испытывает некоторое облегчение. Она так долго надеялась, что они смогут что-то исправить, и не хотела сдаваться. Но теперь она сосредоточилась на будущем и наконец движется дальше. Она больше не озабочена этим и наслаждается своей свободой", – утверждают инсайдеры.