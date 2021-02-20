Американские супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст официально подали на развод 19 февраля. Пара урегулировала все вопросы и публично объявила СМИ о своем разрыве. Инсайдеры рассказали, что причиной могла стать предвыборная гонка Канье в 2020 году.

Вест хотел стать президентом-самовыдвиженцем и провел предвыборную кампанию летом 2020 года. Впрочем, его резкие высказывания на публике, неконтролируемые публикации в сети и признания в том, что Ким хотела сделать аборт при первой беременности не сыграли на руку ни ему, ни его браку.

К слову Официально: Канье Уэст и Ким Кардашьян подали на развод, – СМИ

Вероятная причина развода

Канье Уэст убежден, что развода можно было бы избежать, если бы не его политические амбиции.

"Канье Уэст считает, что его участие в американских выборах 2020 года стало переломным моментом в его браке с Ким Кардашьян. Все его мысли сейчас об одном – если бы только. "Если бы только я сделал то, если бы только я не делал этого". Президентская гонка стала последней каплей. До этого была надежда. После – никакой. Это стоило ему брака", – рассказал инсайдер издания People.

В частности в издании Page Six рассказали, что пара достигла своего максимума – Ким строит собственную карьеру и самосовершенствуется, в то время как Канье своей гонкой в выборах все лишь разрушил. Последней каплей стала серьезная ссора в декабре 2020 года. С тех пор женщина долгое время считала себя одинокой и уже разведенной, и сейчас ей легче осознавать, что она идет дальше. Ким Кардашьян вроде бы хотела расстаться еще летом, однако на фоне биполярного расстройства Канье она подумала, что это будет слишком жестоко.

Что касается бракоразводного процесса, то в издании TMZ добавили, что у пары есть немало разногласий – от образа жизни до политики. Но они консультируются, потому что развод для них является очень важным этапом. Сейчас Канье Уэст живет в Вайоминге, в то время как Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе.

Что известно о разводе пары?