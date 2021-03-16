Американская звезда Ким Кардашян нарушила молчание касательно проблем в семье и развода с мужем Канье Уэстом. Она дала интервью, в котором намекнула на пережитые эмоции и проблемы, которые произошли в 2020 году.

В разговоре с ведущим Ким Кардашян назвала 2020 год "сложным", но она благодарна ему за все испытания. Стоит напомнить, что в 2020 году ее муж Канье Уэст баллотировался в президенты США и поэтому испортил отношения с семьей. Сейчас пара находится в стадии бракоразводного процесса.

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"Этот год был невероятной возможностью научиться быть благодарной за простые вещи, и это было огромным озарением", – отметила Ким Кардашян.

Она добавила, что из-за пандемии смогла больше времени проводить с детьми, чего ей так долго не хватало.

Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то, что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытия новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона,

– рассказала Ким.

Правда, о своем муже и разводе с ним Ким отдельно решила не вспоминать. Стоит добавить, что съемка интервью проходила дома у Ким Кардашян, где она надела фирменное обтягивающее платье молочного цвета, а также была с массивным украшением на шее, с макияжем в коричневых оттенках и распущенными волнистыми волосами.

Смотрите полное интервью с Ким Кардашян:

Стоит знать История любви Ким Кардашян и Канье Уэста

Что известно о разводе Ким и Канье?