Это был сложный год, – Ким Кардашян впервые дала интервью после заявления о разводе с Уэстом
Американская звезда Ким Кардашян нарушила молчание касательно проблем в семье и развода с мужем Канье Уэстом. Она дала интервью, в котором намекнула на пережитые эмоции и проблемы, которые произошли в 2020 году.
Источник:Good Morning Vogue
В разговоре с ведущим Ким Кардашян назвала 2020 год "сложным", но она благодарна ему за все испытания. Стоит напомнить, что в 2020 году ее муж Канье Уэст баллотировался в президенты США и поэтому испортил отношения с семьей. Сейчас пара находится в стадии бракоразводного процесса.
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"Этот год был невероятной возможностью научиться быть благодарной за простые вещи, и это было огромным озарением", – отметила Ким Кардашян.
Она добавила, что из-за пандемии смогла больше времени проводить с детьми, чего ей так долго не хватало.
Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то, что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытия новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона,
– рассказала Ким.
Правда, о своем муже и разводе с ним Ким отдельно решила не вспоминать. Стоит добавить, что съемка интервью проходила дома у Ким Кардашян, где она надела фирменное обтягивающее платье молочного цвета, а также была с массивным украшением на шее, с макияжем в коричневых оттенках и распущенными волнистыми волосами.
Смотрите полное интервью с Ким Кардашян:
Стоит знать История любви Ким Кардашян и Канье Уэста
Что известно о разводе Ким и Канье?
- Ссоры в семье знаменистостей, конфликты и негатив на фоне президентской кампании Канье Веста привели к разводу в 2020 году.
- Сначала об этом говорили только некоторые СМИ, а затем сами представители пары подтвердили информацию.
- Перед женитьбой пара подписала брачный договор, где говорилось о том, что Ким после развода получит дом в Калифорнии стоимостью 60 миллионов долларов, который приобрел Канье Уэст. Также светская львица будет получать выплаты за совместное проживание в браке и оставит себе ценные подарки рэпера.
- Опеку над детьми пара должна разделить поровну. Известно, что Ким Кардашян останется жить в Калифорнии, в то время как Вест будет в Вайоминге и размышляет над тем, чтобы переехать в британский Лондон.
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