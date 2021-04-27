Миллиардерша и светская львица Ким Кардашян знакома с репортером CNN Ваном Джонсом уже много лет. Однако западная пресса активно распространяет новости о том, что в последние месяцы они очень сблизились.
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Закрутила ли Ким Кардашян новый роман
Поговаривают, что сближение между Ким и Ваном привело к романтическим чувствам между парой. Однако источники, близкие к знаменитостям, отрицают все слухи об отношениях между ними. Вместо этого они сообщают о тесных рабочих отношениях и общем интересе к реформе уголовного права.
Близкие друзья Ким Кардашян в то же время утверждают, что светская львица не стремится искать новых отношений. Ее приоритетом является воспитание детей от Канье Уэста.
Добавим, что слухи о романе Ким Кардашян бурно восприняли в сети. Подозревают, что звезда просто хочет использовать Вана Джонса и его знания юриспруденции.
Что известно о личной жизни Вана Джонса
- Ван Джонс – известный американский журналист. Он часто работает адвокатом, пишет книги, является лауреатом премии Эмми и создателем нескольких организаций.
- Журналист около 2 лет не состоял ни в каких отношениях.
- В 2005 году Ван Джонс женился на Джанни Картер, с которой прожил вместе 14 лет.
- В браке репортера и его жены родились 2 сыновей.
Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашян в феврале этого года официально подали на развод. Они долго не жили вместе и не общались. Вероятной причиной разрыва могла стать предвыборная кампания рэпера, а также его резкие высказывания на фоне биполярного расстройства.