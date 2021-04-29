О том, что рэпер Канье Уэст до сих пор носит обручальное кольцо от брака с Ким Кардашян, стало известно в личном блоге DJ Khaled. Эта новость изрядно удивила сеть.

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Звезда опубликовал инстаграм-сториз, где отчетливо видно, как сверкает обручальное кольцо на безымянном пальце Канье Уэста. Вероятно, американский исполнитель до сих пор надеется на продолжение отношений с Ким Кардашян.

К тому же рэпер только недавно ответил светской львице на бракоразводные документы. В своем иске Канье Уэст выразил желание получить половину опеки над детьми.



Канье Уэст и DJ Khaled / Фото из инстаграм-сториз рэпера

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