О том, что рэпер Канье Уэст до сих пор носит обручальное кольцо от брака с Ким Кардашян, стало известно в личном блоге DJ Khaled. Эта новость изрядно удивила сеть.
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Звезда опубликовал инстаграм-сториз, где отчетливо видно, как сверкает обручальное кольцо на безымянном пальце Канье Уэста. Вероятно, американский исполнитель до сих пор надеется на продолжение отношений с Ким Кардашян.
К тому же рэпер только недавно ответил светской львице на бракоразводные документы. В своем иске Канье Уэст выразил желание получить половину опеки над детьми.
Канье Уэст и DJ Khaled / Фото из инстаграм-сториз рэпера
Как переживает развод экс-пара
- Еще перед разводом было известно, что Канье Уэст встревожен и расстроен из-за разрыва отношений со знаменитостью. Он надеялся, что "произойдет чудо" и все наладится.
- Вероятно, развод стал для рэпера ударом, поэтому он решил прекратить общение с Ким Кардашян.
- Сама светская львица спокойно переживает разрыв с рэпером. В сети даже появились слухи о ее новом романе с Ваном Джонсом.