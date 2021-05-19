Представители рэпера Канье Уэста и светской львицы Ким Кардашян уверяли, что развод супругов будет мирным. Действительно, сами звезды не берутся комментировать разрыв, но многие детали в СМИ сообщают их друзья.

К слову Канье Уэст до сих пор носит обручальное кольцо, несмотря на развод с Кардашян

Канье Уэст о супружеской жизни с Кардашян

По словам источника, близкого к рэперу, семейная жизнь с Ким стала для него "адом". Также мужчина якобы подтвердил, что именно Кардашян стала инициатором развода.

Она была одержима славой, и это разрушило их брак. Канье жалеет, что оставался в этих отношениях так долго. Она годами обращалась с ним, как с грязью. Постоянно проявляла агрессию, ревновала, все драматизировала,

– пишет издание.

Канье Уэст якобы убежден, что семья Ким Кардашян сосредоточена только на деньгах и славе. Поэтому они не были добры к рэперу и не поддерживали его, когда у него были проблемы с психическим здоровьем.

"То, как они подходят к вещам, является фальшивым и ядовитым. Они постоянно окружены драмой, и Канье зол на них за то, что они застряли в этом смешном мире", – заявил источник.

Также исполнитель убежден, что никогда больше не вернется к бывшей жене. Он якобы рад, что эти отношения в конечном итоге завершились.

Развод Кардашян и Уэста: коротко